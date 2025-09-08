Nintendo gana millonaria demanda contra sitio de piratería

Nintendo continúa su cruzada en contra de la piratería. A lo largo de los años, la Gran N se ha enfrentado legalmente a múltiples sitios enfocados en la distribución ilegal de ROMs, y en cada casa ha obtenido la victoria. Ahora, se ha revelado que Ryan Daly, distribuidor de MiG Switch, y el sitio web de Modded Hardware han sufrido el mismo destino que otras compañías en el mismo rubro.

Por medio de un documento oficial compartido el pasado 5 de septiembre de 2025, un juez ha dictaminado que Daly debe pagar a Nintendo un total de $2 millones de dólares en daños y perjuicios. Junto a esto, al distribuidor de MiG Switch se le impide participar en cualquier actividad que pueda estar relacionada con la venta, comercialización o promoción de dispositivos pirateados, como MiG Switch y MiG Dumper. Esto fue lo que se comentó al respecto:

“La conducta del demandado ha causado a NOA un daño significativo e irreparable. Por ejemplo, los dispositivos MiG, los chips modificados, las consolas pirateadas y los servicios de elusión permiten al público crear, distribuir y jugar juegos pirateados de Nintendo a gran escala. Por lo tanto, los dispositivos MiG, los chips modificados, las consolas pirateadas y los servicios de elusión perjudican la reputación de NOA, perjudican su base de consumidores y facilitan la copia ilegal generalizada y difícil de detectar”.

Nintendo vs. MiG

La orden judicial incluso impide a Daly acceder a cualquier dispositivo que pueda ser pirateado o manipulado de alguna manera para eludir las medidas de protección de Nintendo. El sitio web de hardware modificado también ha sido cerrado, y se le ha ordenado a su creador que entregue a Nintendo todos los dominios web relevantes que puedan incluir contenido con propiedad de la compañía.

Este es solo un caso más para Nintendo en su interminable busca por proteger su propiedad intelectual. Si bien algunos consideran que estas medidas son extremas, la realidad es que la Gran N está en su completo derecho legal de tomar acción legal en contra de este tipo de compañías. En temas relacionados, Switch Online sube de precio en América Latina. De igual forma, este es el nuevo juego de N64 en Switch Online.

Nota del Autor:

Si bien es cierto que Nintendo puede tomar estas acciones legales, también es muy extraño el hecho de que las demandas arruinen por completo, o casi, la vida de sus dueños. Junto a esto, se pone en duda el tema de preservación, que si bien hablamos sobre títulos de Switch, con el aumento de las Game Key Cards, este será un tema prominente dentro de poco.

Vía: Nintendo Life