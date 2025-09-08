    Nintendo gana millonaria demanda contra sitio de piratería

    TRENDING

    Por 0 COMENTARIOS08/09/2025 8:06 a. m.

    Nintendo continúa su cruzada en contra de la piratería. A lo largo de los años, la Gran N se ha enfrentado legalmente a múltiples sitios enfocados en la distribución ilegal de ROMs, y en cada casa ha obtenido la victoria. Ahora, se ha revelado que Ryan Daly, distribuidor de MiG Switch, y el sitio web de Modded Hardware han sufrido el mismo destino que otras compañías en el mismo rubro.

    Por medio de un documento oficial compartido el pasado 5 de septiembre de 2025, un juez ha dictaminado que Daly debe pagar a Nintendo un total de $2 millones de dólares en daños y perjuicios. Junto a esto, al distribuidor de MiG Switch se le impide participar en cualquier actividad que pueda estar relacionada con la venta, comercialización o promoción de dispositivos pirateados, como MiG Switch y MiG Dumper. Esto fue lo que se comentó al respecto:

    “La conducta del demandado ha causado a NOA un daño significativo e irreparable. Por ejemplo, los dispositivos MiG, los chips modificados, las consolas pirateadas y los servicios de elusión permiten al público crear, distribuir y jugar juegos pirateados de Nintendo a gran escala. Por lo tanto, los dispositivos MiG, los chips modificados, las consolas pirateadas y los servicios de elusión perjudican la reputación de NOA, perjudican su base de consumidores y facilitan la copia ilegal generalizada y difícil de detectar”.

    Nintendo vs. MiG

    La orden judicial incluso impide a Daly acceder a cualquier dispositivo que pueda ser pirateado o manipulado de alguna manera para eludir las medidas de protección de Nintendo. El sitio web de hardware modificado también ha sido cerrado, y se le ha ordenado a su creador que entregue a Nintendo todos los dominios web relevantes que puedan incluir contenido con propiedad de la compañía.

    Este es solo un caso más para Nintendo en su interminable busca por proteger su propiedad intelectual. Si bien algunos consideran que estas medidas son extremas, la realidad es que la Gran N está en su completo derecho legal de tomar acción legal en contra de este tipo de compañías. En temas relacionados, Switch Online sube de precio en América Latina. De igual forma, este es el nuevo juego de N64 en Switch Online.

    Imagen

    Nota del Autor:

    Si bien es cierto que Nintendo puede tomar estas acciones legales, también es muy extraño el hecho de que las demandas arruinen por completo, o casi, la vida de sus dueños. Junto a esto, se pone en duda el tema de preservación, que si bien hablamos sobre títulos de Switch, con el aumento de las Game Key Cards, este será un tema prominente dentro de poco.

    Vía: Nintendo Life 

    Etiquetas: , , , , , , , ,
    Sebastian Quiroz
    Sebastian Quiroz
    27 años. Editor en Atomix.vg. Consumidor de la cultura pop.
    Sigue a PrimoSebasWave en Twitter
    Director de Metaphor: ReFantazio dice que es mejor no hacer caso a jugadores
    Director de Metaphor: ReFantazio dice que es mejor no hacer caso a jugadores
    El primer satélite hecho de madera llega al espacio
    El primer satélite hecho de madera llega al espacio
    Así se ve Bloodborne en el PlayStation 5 Pro
    Así se ve Bloodborne en el PlayStation 5 Pro
    Shigeru Miyamoto se considera una persona bastante normal
    Shigeru Miyamoto se considera una persona bastante normal
    Nintendo habla sobre la revelación del Switch 2
    Nintendo habla sobre la revelación del Switch 2
    El fundador de TikTok se vuelve el hombre más rico de China
    El fundador de TikTok se vuelve el hombre más rico de China
    Hoy tendremos un nuevo Nintendo Direct
    Hoy tendremos un nuevo Nintendo Direct
    Lanzan primer tráiler de Misión Imposible 8
    Lanzan primer tráiler de Misión Imposible 8
    IA hace ver a la franquicia de Shrek como película de los 80s
    IA hace ver a la franquicia de Shrek como película de los 80s
    Deadpool & Wolverine llegará a Disney+ en esta fecha
    Deadpool & Wolverine llegará a Disney+ en esta fecha
    Ésta es la razón por la cual Nintendo y Pokémon demandan a Palworld
    Ésta es la razón por la cual Nintendo y Pokémon demandan a Palworld
    Horarios del Campeonato Internacional Pokémon de Latinoamérica
    Horarios del Campeonato Internacional Pokémon de Latinoamérica
    Marvel estaría obsesionado con la película de Gambito
    Marvel estaría obsesionado con la película de Gambito
    Se da nuevo vistazo exclusivo a Toy Story 5
    Se da nuevo vistazo exclusivo a Toy Story 5
    WhatsApp agrega nuevo botón para las fotos y videos
    WhatsApp agrega nuevo botón para las fotos y videos
    Sonic the Hedgehog 4 será toda una realidad
    Sonic the Hedgehog 4 será toda una realidad
    Telcel le hace reclamo a Walmart por trato privilegiado
    Telcel le hace reclamo a Walmart por trato privilegiado
    Se lanza nuevo tráiler de la serie Secret Level
    Se lanza nuevo tráiler de la serie Secret Level
    Blizzard anuncia colección remaster de Warcraft
    Blizzard anuncia colección remaster de Warcraft
    Dragon Ball anuncia colaboración con McDonalds
    Dragon Ball anuncia colaboración con McDonalds
    Terminos y condicionesAviso de privavidadDeclaración de AccesibilidadPublicidad Contacto DirectorioPolítica Editorial
    Atomix

      © 2025

    Atomix