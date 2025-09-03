    Joya oculta del N64 llega a Nintendo Switch Online

    TRENDING

    Por 0 COMENTARIOS03/09/2025 8:06 a. m.

    La aplicación de Nintendo 64 en Switch Online sigue creciendo. En esta ocasión, la compañía japonesa ha revelado que uno de los títulos más oscuros de esta plataforma estará disponible en tan solo unas horas, y es que Forsaken 64 se unirá a este servicio el día de mañana.

    Así es, por medio de un tráiler, Nintendo ha confirmado que todos los usuarios de Switch Online + Expansion Pack podrán disfrutar de Forsaken 64 a partir del 4 de septiembre. Si bien por la fecha significa que no muchos le prestarán atención, ya que llega el mismo día que Hollow Knight: Silksong, esta sigue siendo una gran novedad para la plataforma. 

    ¿Qué es Forsaken 64?

    Para aquellos que no reconocen este nombre, Forsaken llegó a PlayStation y PC originalmente en 1998. El título fue desarrollado por Probe Entertainment y publicado por Acclaim Entertainment. Ese mismo año Iguana UK nos entregó Forsaken 64, un port para el N64. Junto a esto, una remasterización fue creada por Nightdive Studios y llegó a Xbox One y PC en el 2018.

    Forsaken 64 es un FPS en donde tenemos que recorrer diferentes laberintos con un movimiento de cámara único. El título es un experimento algo extraño, pero que ha ganado reputación para todos los fans del N64, y ahora tiene la posibilidad de llegar a un mayor público por medio de la plataforma de Nintendo.

    Recuerda, Forsaken 64 llegará a la aplicación de N64 para Adultos en Switch Online + Expansion Pack el 4 de septiembre. En temas relacionados, filtran los siguientes juegos para el N64 en Switch Online. De igual forma, el Analogue 3D vuelve a ser retrasado.

    Imagen

    Nota del Autor:

     Sin duda alguna, un agregado bastante interesante que le dará a muchos usuarios del N64 la oportunidad de disfrutar de una experiencia no tan conocida. Considerado que gran parte de la librería de esta consola está llena de títulos que no son tan reconocibles, será interesante ver qué más agrega Nintendo a esta plataforma

    Vía: Nintendo

    Etiquetas: , , , , , , , ,
    Sebastian Quiroz
    Sebastian Quiroz
    27 años. Editor en Atomix.vg. Consumidor de la cultura pop.
    Sigue a PrimoSebasWave en Twitter
    EA aún está dispuesto a revivir viejas franquicias a pesar de que Syndicate no dio buenos resultados
    EA aún está dispuesto a revivir viejas franquicias a pesar de que Syndicate no dio buenos resultados
    El Wii U contará con compras remotas después de su lanzamiento
    El Wii U contará con compras remotas después de su lanzamiento
    Tráiler de lanzamiento de Heroes of Ruin
    Tráiler de lanzamiento de Heroes of Ruin
    Renegade Kid anuncia la secuela de Mutant Mudds
    Renegade Kid anuncia la secuela de Mutant Mudds
    Esto es lo que viene para Minecraft en Xbox 360
    Esto es lo que viene para Minecraft en Xbox 360
    Exempleados de Zipper se unen al desarrollo de Takedown
    Exempleados de Zipper se unen al desarrollo de Takedown
    THQ cancela la expansion Enter the Dominatrix de Saints Row: The Third
    THQ cancela la expansion Enter the Dominatrix de Saints Row: The Third
    Dragon Age Legends se podrá descargar pronto de manera gratuita
    Dragon Age Legends se podrá descargar pronto de manera gratuita
    Randy Pitchford presentará un demo en vivo de Borderlands 2 durante una convención de PC
    Randy Pitchford presentará un demo en vivo de Borderlands 2 durante una convención de PC
    Anarchy Reigns se retrasa en América hasta el 2013
    Anarchy Reigns se retrasa en América hasta el 2013
    Nuevo video de Epic Mickey 2 nos cuenta la historia de Oswald
    Nuevo video de Epic Mickey 2 nos cuenta la historia de Oswald
    Microsoft asegura que no tiene planes para hacer smartphones
    Microsoft asegura que no tiene planes para hacer smartphones
    Conoce a Camilla Luddington, quien dará vida a Lara Croft en el nuevo Tomb Raider
    Conoce a Camilla Luddington, quien dará vida a Lara Croft en el nuevo Tomb Raider
    El director de Hitman: Absolution está triste por que la mayoría de la gente no terminará el juego
    El director de Hitman: Absolution está triste por que la mayoría de la gente no terminará el juego
    Las restricciones de los nuevos jugadores de Diablo III son parcialmente removidas
    Las restricciones de los nuevos jugadores de Diablo III son parcialmente removidas
    Revelado el precio de la Omega Collection de God Of War, ya se encuentra en preventa
    Revelado el precio de la Omega Collection de God Of War, ya se encuentra en preventa
    EA Sports da a conocer la imagen global de la portada de FIFA 13
    EA Sports da a conocer la imagen global de la portada de FIFA 13
    Rumor: El precio y la fecha exacta de salida del Wii U se darán a conocer hasta el Otoño
    Rumor: El precio y la fecha exacta de salida del Wii U se darán a conocer hasta el Otoño
    Mutant Mudds es rechazado para su distribución por Steam
    Mutant Mudds es rechazado para su distribución por Steam
    El 3DS XL tendrá su propia versión del Circle Pad Pro
    El 3DS XL tendrá su propia versión del Circle Pad Pro
    Terminos y condicionesAviso de privavidadDeclaración de AccesibilidadPublicidad Contacto DirectorioPolítica Editorial
    Atomix

      © 2025

    Atomix