Joya oculta del N64 llega a Nintendo Switch Online

La aplicación de Nintendo 64 en Switch Online sigue creciendo. En esta ocasión, la compañía japonesa ha revelado que uno de los títulos más oscuros de esta plataforma estará disponible en tan solo unas horas, y es que Forsaken 64 se unirá a este servicio el día de mañana.

Así es, por medio de un tráiler, Nintendo ha confirmado que todos los usuarios de Switch Online + Expansion Pack podrán disfrutar de Forsaken 64 a partir del 4 de septiembre. Si bien por la fecha significa que no muchos le prestarán atención, ya que llega el mismo día que Hollow Knight: Silksong, esta sigue siendo una gran novedad para la plataforma.

¿Qué es Forsaken 64?

Para aquellos que no reconocen este nombre, Forsaken llegó a PlayStation y PC originalmente en 1998. El título fue desarrollado por Probe Entertainment y publicado por Acclaim Entertainment. Ese mismo año Iguana UK nos entregó Forsaken 64, un port para el N64. Junto a esto, una remasterización fue creada por Nightdive Studios y llegó a Xbox One y PC en el 2018.

Forsaken 64 es un FPS en donde tenemos que recorrer diferentes laberintos con un movimiento de cámara único. El título es un experimento algo extraño, pero que ha ganado reputación para todos los fans del N64, y ahora tiene la posibilidad de llegar a un mayor público por medio de la plataforma de Nintendo.

Recuerda, Forsaken 64 llegará a la aplicación de N64 para Adultos en Switch Online + Expansion Pack el 4 de septiembre. En temas relacionados, filtran los siguientes juegos para el N64 en Switch Online. De igual forma, el Analogue 3D vuelve a ser retrasado.

Nota del Autor:

Sin duda alguna, un agregado bastante interesante que le dará a muchos usuarios del N64 la oportunidad de disfrutar de una experiencia no tan conocida. Considerado que gran parte de la librería de esta consola está llena de títulos que no son tan reconocibles, será interesante ver qué más agrega Nintendo a esta plataforma

Vía: Nintendo