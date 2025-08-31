Retrasan por segunda ocasión el Analogue 3D

No lo tendrán en verano

Analogue volvió a retrasar el lanzamiento de su esperada consola Analogue 3D, diseñado para reproducir juegos de Nintendo 64 en 4K. La compañía confirmó que el dispositivo no llegará al mercado hasta el cuarto trimestre de 2025, en lo que representa un nuevo aplazamiento tras haber fijado previamente su salida para finales de agosto.

El comunicado oficial no detalló con precisión la causa del retraso, aunque en julio se había señalado que los aranceles internacionales complicaron el calendario de producción. En esta ocasión, la empresa se limitó a explicar que surgieron “problemas inesperados y poco comunes”, aunque aseguró que el desarrollo del hardware, software y empaquetado ya está completado en un 99 %.

La firma subrayó que la nueva fecha fue establecida de manera “intencionadamente conservadora” para evitar anunciar otro aplazamiento en el futuro. Asimismo, garantizó reembolsos completos para quienes ya habían reservado la consola, mostrando un esfuerzo por mantener la confianza de los consumidores que han esperado pacientemente el producto.

Promete ser la versión definitiva de N64

Anunciada originalmente en 2023, Analogue 3D ha sufrido múltiples retrasos desde entonces. Como dijimos, el dispositivo promete compatibilidad total con el catálogo de Nintendo 64 y ofrecer soporte de resolución 4K, lo que la ha convertido en una de las consolas retro más anticipadas del mercado. Lo mejor, es que no hay temas de bloqueo, lee todo los cartuchos del dispositivo.

Los usuarios deberán seguir esperando por este embarque. Además, otros se preguntan si habrá un relanzamiento de la misma para quienes no alcanzaron en su momento.

Vía: TV

Nota del autor: Me llama mucho la atención ver la emulación, ya que nadie ha logrado la perfección en dicho aspecto. A seguir esperando para verlo.



