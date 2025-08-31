    Retrasan por segunda ocasión el Analogue 3D

    TRENDING

    Por 0 COMENTARIOS31/08/2025 1:00 p. m.
    Analogue3D

    No lo tendrán en verano

    Analogue volvió a retrasar el lanzamiento de su esperada consola Analogue 3D, diseñado para reproducir juegos de Nintendo 64 en 4K. La compañía confirmó que el dispositivo no llegará al mercado hasta el cuarto trimestre de 2025, en lo que representa un nuevo aplazamiento tras haber fijado previamente su salida para finales de agosto.

    El comunicado oficial no detalló con precisión la causa del retraso, aunque en julio se había señalado que los aranceles internacionales complicaron el calendario de producción. En esta ocasión, la empresa se limitó a explicar que surgieron “problemas inesperados y poco comunes”, aunque aseguró que el desarrollo del hardware, software y empaquetado ya está completado en un 99 %.

    La firma subrayó que la nueva fecha fue establecida de manera “intencionadamente conservadora” para evitar anunciar otro aplazamiento en el futuro. Asimismo, garantizó reembolsos completos para quienes ya habían reservado la consola, mostrando un esfuerzo por mantener la confianza de los consumidores que han esperado pacientemente el producto.

    Promete ser la versión definitiva de N64

    Anunciada originalmente en 2023, Analogue 3D ha sufrido múltiples retrasos desde entonces. Como dijimos, el dispositivo promete compatibilidad total con el catálogo de Nintendo 64 y ofrecer soporte de resolución 4K, lo que la ha convertido en una de las consolas retro más anticipadas del mercado. Lo mejor, es que no hay temas de bloqueo, lee todo los cartuchos del dispositivo.

    Los usuarios deberán seguir esperando por este embarque. Además, otros se preguntan si habrá un relanzamiento de la misma para quienes no alcanzaron en su momento.

    Vía: TV

    Imagen

    Nota del autor: Me llama mucho la atención ver la emulación, ya que nadie ha logrado la perfección en dicho aspecto. A seguir esperando para verlo.


    Etiquetas: , , , , , , , , ,
    AldoLawson
    AldoLawson
    Músico que le quiso entrar a esto de los videojuegos
    Sigue a Aldo_Lawson1 en Twitter
    EA aún está dispuesto a revivir viejas franquicias a pesar de que Syndicate no dio buenos resultados
    EA aún está dispuesto a revivir viejas franquicias a pesar de que Syndicate no dio buenos resultados
    El Wii U contará con compras remotas después de su lanzamiento
    El Wii U contará con compras remotas después de su lanzamiento
    Tráiler de lanzamiento de Heroes of Ruin
    Tráiler de lanzamiento de Heroes of Ruin
    Renegade Kid anuncia la secuela de Mutant Mudds
    Renegade Kid anuncia la secuela de Mutant Mudds
    Esto es lo que viene para Minecraft en Xbox 360
    Esto es lo que viene para Minecraft en Xbox 360
    Exempleados de Zipper se unen al desarrollo de Takedown
    Exempleados de Zipper se unen al desarrollo de Takedown
    THQ cancela la expansion Enter the Dominatrix de Saints Row: The Third
    THQ cancela la expansion Enter the Dominatrix de Saints Row: The Third
    Dragon Age Legends se podrá descargar pronto de manera gratuita
    Dragon Age Legends se podrá descargar pronto de manera gratuita
    Randy Pitchford presentará un demo en vivo de Borderlands 2 durante una convención de PC
    Randy Pitchford presentará un demo en vivo de Borderlands 2 durante una convención de PC
    Anarchy Reigns se retrasa en América hasta el 2013
    Anarchy Reigns se retrasa en América hasta el 2013
    Nuevo video de Epic Mickey 2 nos cuenta la historia de Oswald
    Nuevo video de Epic Mickey 2 nos cuenta la historia de Oswald
    Microsoft asegura que no tiene planes para hacer smartphones
    Microsoft asegura que no tiene planes para hacer smartphones
    Conoce a Camilla Luddington, quien dará vida a Lara Croft en el nuevo Tomb Raider
    Conoce a Camilla Luddington, quien dará vida a Lara Croft en el nuevo Tomb Raider
    El director de Hitman: Absolution está triste por que la mayoría de la gente no terminará el juego
    El director de Hitman: Absolution está triste por que la mayoría de la gente no terminará el juego
    Las restricciones de los nuevos jugadores de Diablo III son parcialmente removidas
    Las restricciones de los nuevos jugadores de Diablo III son parcialmente removidas
    Revelado el precio de la Omega Collection de God Of War, ya se encuentra en preventa
    Revelado el precio de la Omega Collection de God Of War, ya se encuentra en preventa
    EA Sports da a conocer la imagen global de la portada de FIFA 13
    EA Sports da a conocer la imagen global de la portada de FIFA 13
    Rumor: El precio y la fecha exacta de salida del Wii U se darán a conocer hasta el Otoño
    Rumor: El precio y la fecha exacta de salida del Wii U se darán a conocer hasta el Otoño
    Mutant Mudds es rechazado para su distribución por Steam
    Mutant Mudds es rechazado para su distribución por Steam
    El 3DS XL tendrá su propia versión del Circle Pad Pro
    El 3DS XL tendrá su propia versión del Circle Pad Pro
    Terminos y condicionesAviso de privavidadDeclaración de AccesibilidadPublicidad Contacto DirectorioPolítica Editorial
    Atomix

      © 2025

    Atomix