¿Final Fantasy VII Remake en Switch 2 será Game Key Card?

    12/09/2025 9:05 a. m.

    Después de meses de adelantos, hoy por fin se confirmó la fecha de lanzamiento de Final Fantasy VII Remake Intergrade en Nintendo Switch 2, uno de los títulos third party más esperados de la consola. Sin embargo, no todas fueron buenas noticias, y es que se ha confirmado que la versión “física” de este título, al menos en Japón, será una Game Key Card.

    Gracias a que las pre-órdenes ya están disponibles en Japón, se ha confirmado que Final Fantasy VII Remake Intergrade no tendrá un lanzamiento físico real. En su lugar, Square Enix nos entregará una de las odiadas Game Key Cards. Aunque aún está por verse qué sucederá en occidente, es muy probable que este caso se repita.

    ¿Imposible en Switch 2?

    Recordemos que Final Fantasy VII Remake llegó al PlayStation 4 en dos discos, y no fue sino hasta la versión Intergrade en PS5 que esta aventura estuvo disponible en un solo Blu-ray. De esta forma, muchos ya esperaban que esta entrega fuera una Game Key Card en Switch 2, aunque esta sigue siendo una decisión poco agradable para el público en general.

    Solo nos queda esperar para ver qué tal le irá en ventas a este título en la nueva consola. Te recordamos que Final Fantasy VII Remake Integrade llegará al Nintendo Switch 2 el próximo 22 de enero del 2026. En temas relacionados, Dragon Quest VII tendrá remake. De igual forma, este es el primer avance del nuevo Fire Emblem.

    Nota del Autor:

    Considerando el odio que muchos tienen por las Game Key Card, hubiera sido mejor no lanzar una versión “física”. Claro, tener un cartucho con todo el juego hubiera sido genial, pero quizás este sí era un caso en donde no era posible.

    Sebastian Quiroz
    Sebastian Quiroz
    27 años. Editor en Atomix.vg.
