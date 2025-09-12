Dragon Quest VII sí tendrá su remake

Square Enix anunció Dragon Quest VII Reimagined, una nueva versión del clásico que contará con gráficos modernos y actuales, dejando de lado el estilo HD-2D de las últimas entregas de la serie. La compañía confirmó que esta versión ofrecerá una experiencia visual completamente renovada sin perder la esencia del juego original, con mejoras en escenarios, personajes y animaciones que buscan atraer tanto a veteranos como a nuevos jugadores.

Aquí su tráiler:

El lanzamiento de Dragon Quest VII Reimagined está programado para el 5 de febrero de 2026 y llegará a múltiples plataformas: Switch 1 y 2, PlayStation 5, Xbox Series X/S y PC. Con esta revelación, Square Enix pretende posicionar al título como una de las grandes apuestas de rol del próximo año, ofreciendo una experiencia clásica con un acabado gráfico actualizado y competitivo para la nueva generación de consolas.

Vía: Nintendo



