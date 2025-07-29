    Primer vistazo a la última temporada del anime de My Hero Academia

    TRENDING

    Por 0 COMENTARIOS29/07/2025 3:34 p. m.

    Pese a que el manga de My Hero Academia llegó a su fin el año pasado, los fans del anime tendrán que esperar a la temporada de otoño del 2025 para disfrutar de la conclusión a la historia de Deku y compañía. De esta forma, ya tenemos un nuevo vistazo a los personajes más importantes para el final de esta historia.

    Considerando que la última temporada de My Hero Academia formará parte de la temporada de otoño, la campaña publicitaría para este final ha comenzado. Si bien un tráiler aún no está listo, recientemente se compartieron nuevas ilustraciones que nos dan un mejor vistazo a personajes como Deku, Shigaraki, All for One, Bakugo y otros de los héroes y villanos más importantes de esta historia.

    Tomando en cuenta que el final de la séptima temporada deja todo puesto para el enfrentamiento, la octava temporada comenzará con toda la acción que los fans han estado esperando por todo un año. Sin embargo, y similar a lo que sucedió con el manga, la historia no terminará inmediatamente, puesto que veremos qué sucedió con los héroes y villanos tras este gran enfrentamiento, algo que todos los fans seguramente van a apreciar.

    Si bien el anime de My Hero Academia llegará a su fin en otoño, este no será la última que veremos de este mundo. En estos momentos, la segunda temporada de My Hero Academia: Vigilantes ya está en producción, por lo que aún hay mucho que este mundo tiene para nosotros. Por si fuera poco, no se descarta la posibilidad de que otro de los spin-offs de esta propiedad tengan adaptaciones similares en un futuro.

    Solo nos queda esperar para ver qué le depara al universo de My Hero Academia. Te recordamos que la última temporada de este anime se estrenará el 4 de octubre del 2025. En temas relacionados, creador de My Hero Academia ya trabaja en un nuevo manga. De igual forma, este será el siguiente juego de este anime.

    Imagen

    Vía: Comicbook

    Etiquetas: , , , , ,
    Sebastian Quiroz
    Sebastian Quiroz
    27 años. Editor en Atomix.vg. Consumidor de la cultura pop.
    Sigue a PrimoSebasWave en Twitter
    Creador de Dragon Ball AF ya trabaja en la secuela de Dragon Ball Z
    Creador de Dragon Ball AF ya trabaja en la secuela de Dragon Ball Z
    Películas de Bleach llegan gratis a Pluto TV
    Películas de Bleach llegan gratis a Pluto TV
    Crunchyroll trae a México al director de Solo Leveling gracias a la CCXP
    Crunchyroll trae a México al director de Solo Leveling gracias a la CCXP
    Buenas y malas noticias sobre Berserk
    Buenas y malas noticias sobre Berserk
    Nuevo autor de Berserk hace enojar a los fans
    Nuevo autor de Berserk hace enojar a los fans
    El manga de My Hero Academia: Vigilantes tendrá un nuevo capítulo
    El manga de My Hero Academia: Vigilantes tendrá un nuevo capítulo
    Demon Slayer le pone fin al relleno en el anime
    Demon Slayer le pone fin al relleno en el anime
    Netflix comparte el opening del anime de Devil May Cry
    Netflix comparte el opening del anime de Devil May Cry
    Primeras reseñas de The Lord of the Rings: The War of the Rohirrim
    Primeras reseñas de The Lord of the Rings: The War of the Rohirrim
    Dragon Ball es más redituable que One Piece
    Dragon Ball es más redituable que One Piece
    Mario Castañeda revela por qué no hay doblaje al español en Dragon Ball: Sparking! Zero
    Mario Castañeda revela por qué no hay doblaje al español en Dragon Ball: Sparking! Zero
    Juegos de One Piece con descuento en PC
    Juegos de One Piece con descuento en PC
    Noriko Ohara, voz de Nobita en Doraemon, ha fallecido
    Noriko Ohara, voz de Nobita en Doraemon, ha fallecido
    Confirman nuevos actores para la serie de One Piece
    Confirman nuevos actores para la serie de One Piece
    Confirman doblaje para la nueva temporada de Demon Slayer
    Confirman doblaje para la nueva temporada de Demon Slayer
    La preventa para El Niño y la Garza ya está disponible
    La preventa para El Niño y la Garza ya está disponible
    Confirman fecha de estreno para tercera temporada de Demon Slayer en Netflix
    Confirman fecha de estreno para tercera temporada de Demon Slayer en Netflix
    Modelo española hace cosplay de Hinata
    Modelo española hace cosplay de Hinata
    Modelos sorpresa con nostálgico cosplay de Bulma
    Modelos sorpresa con nostálgico cosplay de Bulma
    Todas las películas de Dragon Ball Z llegan a Crunchyroll
    Todas las películas de Dragon Ball Z llegan a Crunchyroll
    Políticas de Privacidad Información Legal Declaración de AccesibilidadPublicidad Contacto Directorio
    AtomixTwitterFacebookAtomix
    Prowell Media