Primer vistazo a la última temporada del anime de My Hero Academia

Pese a que el manga de My Hero Academia llegó a su fin el año pasado, los fans del anime tendrán que esperar a la temporada de otoño del 2025 para disfrutar de la conclusión a la historia de Deku y compañía. De esta forma, ya tenemos un nuevo vistazo a los personajes más importantes para el final de esta historia.

Considerando que la última temporada de My Hero Academia formará parte de la temporada de otoño, la campaña publicitaría para este final ha comenzado. Si bien un tráiler aún no está listo, recientemente se compartieron nuevas ilustraciones que nos dan un mejor vistazo a personajes como Deku, Shigaraki, All for One, Bakugo y otros de los héroes y villanos más importantes de esta historia.

Tomando en cuenta que el final de la séptima temporada deja todo puesto para el enfrentamiento, la octava temporada comenzará con toda la acción que los fans han estado esperando por todo un año. Sin embargo, y similar a lo que sucedió con el manga, la historia no terminará inmediatamente, puesto que veremos qué sucedió con los héroes y villanos tras este gran enfrentamiento, algo que todos los fans seguramente van a apreciar.

Si bien el anime de My Hero Academia llegará a su fin en otoño, este no será la última que veremos de este mundo. En estos momentos, la segunda temporada de My Hero Academia: Vigilantes ya está en producción, por lo que aún hay mucho que este mundo tiene para nosotros. Por si fuera poco, no se descarta la posibilidad de que otro de los spin-offs de esta propiedad tengan adaptaciones similares en un futuro.

Solo nos queda esperar para ver qué le depara al universo de My Hero Academia. Te recordamos que la última temporada de este anime se estrenará el 4 de octubre del 2025. En temas relacionados, creador de My Hero Academia ya trabaja en un nuevo manga. De igual forma, este será el siguiente juego de este anime.

Vía: Comicbook