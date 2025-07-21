    Creador de My Hero Academia ya trabaja en nuevo manga

    TRENDING

    Por 0 COMENTARIOS21/07/2025 9:07 a. m.

    El mundo del anime se ha hecho más popular con el pasar de los años, y eso se debe a nuevas franquicias que se han estado llevando la atención del público; de hecho, un elemento de la nueva generación está a punto de terminar en su parte animada, My Hero Academia. Sin embargo, eso no significa que el creador de la franquicia quiera retirarse o algo parecido, pues al parecer le queda mucha energía y proyectos por presentar.

    Kohei Horikoshi ha confirmado que ya se encuentra trabajando en su próximo manga. Tras haber cerrado hace un año la historia de Deku y su mundo de héroes, el autor japonés ha decidido no tomarse un largo descanso, como suele ser habitual, y ha optado por embarcarse rápidamente en una nueva aventura narrativa.

    En una entrevista concedida a la revista japonesa Men’s NON-NO, Horikoshi reveló que se encuentra en plena fase de desarrollo de su nueva historia. Aunque aún no hay detalles sobre el título, la trama o los personajes, el autor adelantó que esta nueva obra nace del deseo de explorar un sentimiento que no logró plasmar en My Hero Academia.

    "Hay algo que todavía quiero hacer y que no pude con Boku no Hero Academia", confesó el mangaka. También mencionó que tiene la intención de desafiarse a sí mismo nuevamente y que espera poder presentar esta nueva historia a través de la revista Weekly Shonen Jump, donde debutó su obra anterior.

    Por ahora, el nuevo manga de Horikoshi no tiene fecha de lanzamiento oficial, pero sus declaraciones han generado expectación entre los seguidores del autor. La comunidad de fans estará pendiente de cualquier novedad sobre esta futura serie que promete ofrecer una faceta distinta del reconocido creador japonés. Además, mientras la espera se hace larga, el usuario podrá disfrutar la temporada final de My Hero Academia en anime.

    Vía: VD

    Pleca-Amazon-OK

    Nota del autor: Yo no he terminado ni la primera temporada, así que esperaré a que llegue la historia completa y ahora sí toca el maratón.

    Etiquetas: , , , , , , , , , , , , ,
    AldoLawson
    AldoLawson
    Músico que le quiso entrar a esto de los videojuegos
    Sigue a Aldo_Lawson1 en Twitter
    Primer vistazo al vaso coleccionable de la película de Superman
    Primer vistazo al vaso coleccionable de la película de Superman
    Se lanza el tráiler final de M3GAN 2.0
    Se lanza el tráiler final de M3GAN 2.0
    El Nintendo Switch recibe nueva actualización
    El Nintendo Switch recibe nueva actualización
    Usuario destroza su Switch 2 con un martillo
    Usuario destroza su Switch 2 con un martillo
    Se cancelan dos juegos desarrollados por People Can Fly
    Se cancelan dos juegos desarrollados por People Can Fly
    Activision lanza nuevo gameplay de Tony Hawks Pro Skater 3 + 4
    Activision lanza nuevo gameplay de Tony Hawks Pro Skater 3 + 4
    Nuevo tráiler de Gears of War Reloaded
    Nuevo tráiler de Gears of War Reloaded
    Telcel aplica cambios a las recargas de $150 y $200 pesos
    Telcel aplica cambios a las recargas de $150 y $200 pesos
    ¿Cómo cuentan las ventas de las Game Key Cards? ¿Físicas o digitales?
    ¿Cómo cuentan las ventas de las Game Key Cards? ¿Físicas o digitales?
    FBC: Firebreak y más juegos llegan a PlayStation Plus
    FBC: Firebreak y más juegos llegan a PlayStation Plus
    Revelan qué tan potente es Switch 2
    Revelan qué tan potente es Switch 2
    Compra juego de Switch 2 para jugar en Switch por error
    Compra juego de Switch 2 para jugar en Switch por error
    Servicios de Google se ven afectados por problemas con la nube
    Servicios de Google se ven afectados por problemas con la nube
    Reportan baterías hinchadas en el Switch 2
    Reportan baterías hinchadas en el Switch 2
    La expansión de GTA Online: Empresas tapaderas ya está disponible
    La expansión de GTA Online: Empresas tapaderas ya está disponible
    Fans reaccionan negativamente a Call of Duty: Black Ops 7
    Fans reaccionan negativamente a Call of Duty: Black Ops 7
    Jared Leto es denunciado por presunto acoso a adolescentes
    Jared Leto es denunciado por presunto acoso a adolescentes
    Se retrasa la fecha de lanzamiento de Marathon
    Se retrasa la fecha de lanzamiento de Marathon
    Primer vistazo a película live action de He-Man
    Primer vistazo a película live action de He-Man
    La película de Minecraft ya casi llega a streaming
    La película de Minecraft ya casi llega a streaming
    Políticas de Privacidad Información Legal Declaración de AccesibilidadPublicidad Contacto Directorio
    AtomixTwitterFacebookAtomix
    Prowell Media