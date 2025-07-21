Creador de My Hero Academia ya trabaja en nuevo manga

El mundo del anime se ha hecho más popular con el pasar de los años, y eso se debe a nuevas franquicias que se han estado llevando la atención del público; de hecho, un elemento de la nueva generación está a punto de terminar en su parte animada, My Hero Academia. Sin embargo, eso no significa que el creador de la franquicia quiera retirarse o algo parecido, pues al parecer le queda mucha energía y proyectos por presentar.

Kohei Horikoshi ha confirmado que ya se encuentra trabajando en su próximo manga. Tras haber cerrado hace un año la historia de Deku y su mundo de héroes, el autor japonés ha decidido no tomarse un largo descanso, como suele ser habitual, y ha optado por embarcarse rápidamente en una nueva aventura narrativa.

En una entrevista concedida a la revista japonesa Men’s NON-NO, Horikoshi reveló que se encuentra en plena fase de desarrollo de su nueva historia. Aunque aún no hay detalles sobre el título, la trama o los personajes, el autor adelantó que esta nueva obra nace del deseo de explorar un sentimiento que no logró plasmar en My Hero Academia.

"Hay algo que todavía quiero hacer y que no pude con Boku no Hero Academia", confesó el mangaka. También mencionó que tiene la intención de desafiarse a sí mismo nuevamente y que espera poder presentar esta nueva historia a través de la revista Weekly Shonen Jump, donde debutó su obra anterior.

Por ahora, el nuevo manga de Horikoshi no tiene fecha de lanzamiento oficial, pero sus declaraciones han generado expectación entre los seguidores del autor. La comunidad de fans estará pendiente de cualquier novedad sobre esta futura serie que promete ofrecer una faceta distinta del reconocido creador japonés. Además, mientras la espera se hace larga, el usuario podrá disfrutar la temporada final de My Hero Academia en anime.

Vía: VD

Nota del autor: Yo no he terminado ni la primera temporada, así que esperaré a que llegue la historia completa y ahora sí toca el maratón.