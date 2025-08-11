Director de Dandadan explica la controversia con el anime

Cuando hablamos de adaptaciones del manga al anime, muchos estudios optan por mantener intacta la obra original. Sin embargo, esto también limita sus habilidades y las opciones únicas que ofrece la animación. De esta forma, el director de la segunda temporada de Dandadan ha decidido cambiar esto y realizar una serie de controversiales cambios que, para la sorpresa de muchos, ha tenido resultados positivos.

Si pensabas que la segunda temporada de Dandadan se sentía algo rara en comparación con lo visto en los primeros capítulos, no es cosa tuya, ya que Fuga Yamashiro, director de este anime, ha confirmado que él y su equipo están experimentando con la mejor forma de llevar esta historia a un nuevo público, y eso ha resultado en cambios. Esto fue lo que comentó Yamashiro al respecto:

“Con la primera temporada, tuvimos muchísimo cuidado para ser rigurosos. Queríamos reconstruir las mejores escenas del manga con precisión, y llenar con delicadeza los agujeros en la historia. Pero con la segunda temporada queremos ser mucho más valientes.



Si una escena es romántica, vamos a explotar el romance. Si es divertida, vamos a subir la comedia a saco. Estamos expandiendo escenas, a veces de manera mucho más dramática. Estamos expandiendo de manera creativa, añadiendo gags visuales.



Animamos una secuencia del manga de un camión que iba marcha atrás, porque la viñeta original era ambigua. Estos cambios hacen que el anime sea más entretenido, pero me preocupa que los fans lo acepten. Estamos intentando hacer algo nuevo, espero que sea bien recibido”.

¿Por qué ha cambiado Dandadan?

Yamashiro no quiere faltarle al respeto a la obra original. En su lugar, quiere usar los elementos únicos del anime para expandir el trabajo de Yukinobu Tatsu, llevando la historia y los personajes a un territorio interesante. El resultado son escenas más largas, con diferentes ángulos y movimientos únicos que logren resaltar algún elemento en particular.

Para la sorpresa de muchos, esto ha tenido buenos resultados con la comunidad. En lugar de sustituir, el anime de Dandadan agrega, y eso ha logrado que los fans aprecien aún más el trabajo de Science Saru. En temas relacionados, estos son los 10 animes más populares del momento. De igual forma, revelan cuántas personas prefieren ver anime doblado que en su idioma original.

Vía: Gizmodo