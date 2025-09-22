Película de Chainsaw Man le quita el trono a Demon Slayer: Castillo Infinito

Todo tiene un fin. Sin importar qué tan exitosa sea Demon Slayer: Infinity Castle, estaba claro que el trabajo de Ufotable eventualmente dejaría de ser el rey de la cartelera en Japón. Ahora, después de nueve semanas consecutivas, se ha confirmado que Chainsaw Man – The Movie: Reze Arc es el nuevo rey en Japón.

Así es, la esperada película de Chainsaw Man – The Movie: Reze Arc por fin ha llegado a los cines de Japón. MAPPA, encargados de esta adaptación, han seguido el ejemplo de Ufotable, y han optado por llevar el siguiente capítulo de esta historia a la pantalla grande, con el objetivo de atraer la atención del público, algo que han logrado.

Un éxito en taquilla

De acuerdo con IMDb, Chainsaw Man – The Movie: Reze Arc generó ¥1.3 mil millones de yenes en la taquilla japonesa, cerca de $8.8 millones de dólares, durante sus tres primeros días comerciales, y se espera que la cinta logre generar más de $40 millones de dólares de manera nacional, lo cual representa un éxito impresionante para esta serie.

Chainsaw Man, pese a tener un buen seguimiento, no es tan popular como Demon Slayer, y han pasado tres años desde el estreno de la primera temporada de este anime. Este éxito en taquilla no solo deja en claro el potencial de esta propiedad, sino que refuerza la idea de que las películas de anime que continúan la historia son un triunfo.

¿Qué sucede con Demon Slayer?

Ahora, que Chainsaw Man – The Movie: Reze Arc fuera un éxito en taquilla, no significa que Demon Slayer: Infinity Castle sea un fracaso. Hasta el momento, la cinta de Ufotable ha generado más de $555 millones de dólares, por lo que ya es una de las mayores producciones animadas en la historia.

Aunque es poco probable que Chainsaw Man – The Movie: Reze Arc logre superar las cifras de Demon Slayer: Infinity Castle, es bueno ver que el trabajo de MAPPA es reconocido, y estas son buenas noticias para todos los fans de Denji y compañía Te recordamos que Chainsaw Man – The Movie: Reze Arc llegará a los cines en nuestra región hasta el 24 de octubre. En temas relacionados, compilación de Chainsaw Man llegará a Crunchyroll. De igual forma, revelan cuántas personas prefieren ver anime doblado.

Vía: KoiMoi