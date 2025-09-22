    Película de Chainsaw Man le quita el trono a Demon Slayer: Castillo Infinito

    TRENDING

    Por 0 COMENTARIOS22/09/2025 2:15 p. m.

    Todo tiene un fin. Sin importar qué tan exitosa sea Demon Slayer: Infinity Castle, estaba claro que el trabajo de Ufotable eventualmente dejaría de ser el rey de la cartelera en Japón. Ahora, después de nueve semanas consecutivas, se ha confirmado que Chainsaw Man – The Movie: Reze Arc es el nuevo rey en Japón.

    Así es, la esperada película de Chainsaw Man – The Movie: Reze Arc por fin ha llegado a los cines de Japón. MAPPA, encargados de esta adaptación, han seguido el ejemplo de Ufotable, y han optado por llevar el siguiente capítulo de esta historia a la pantalla grande, con el objetivo de atraer la atención del público, algo que han logrado.

    Un éxito en taquilla

    De acuerdo con IMDb, Chainsaw Man – The Movie: Reze Arc generó ¥1.3 mil millones de yenes en la taquilla japonesa, cerca de $8.8 millones de dólares, durante sus tres primeros días comerciales, y se espera que la cinta logre generar más de $40 millones de dólares de manera nacional, lo cual representa un éxito impresionante para esta serie.

    Chainsaw Man, pese a tener un buen seguimiento, no es tan popular como Demon Slayer, y han pasado tres años desde el estreno de la primera temporada de este anime. Este éxito en taquilla no solo deja en claro el potencial de esta propiedad, sino que refuerza la idea de que las películas de anime que continúan la historia son un triunfo. 

    ¿Qué sucede con Demon Slayer?

    Ahora, que Chainsaw Man – The Movie: Reze Arc fuera un éxito en taquilla, no significa que Demon Slayer: Infinity Castle sea un fracaso. Hasta el momento, la cinta de Ufotable ha generado más de $555 millones de dólares, por lo que ya es una de las mayores producciones animadas en la historia. 

    Aunque es poco probable que Chainsaw Man – The Movie: Reze Arc logre superar las cifras de Demon Slayer: Infinity Castle, es bueno ver que el trabajo de MAPPA es reconocido, y estas son buenas noticias para todos los fans de Denji y compañía Te recordamos que Chainsaw Man – The Movie: Reze Arc llegará a los cines en nuestra región hasta el 24 de octubre. En temas relacionados, compilación de Chainsaw Man llegará a Crunchyroll. De igual forma, revelan cuántas personas prefieren ver anime doblado.

    Imagen

    Vía: KoiMoi

    Etiquetas: , , , , , , , ,
    Sebastian Quiroz
    Sebastian Quiroz
    27 años. Editor en Atomix.vg. Consumidor de la cultura pop.
    Sigue a PrimoSebasWave en Twitter
    Anuncian nuevo anime de Ultraman
    Anuncian nuevo anime de Ultraman
    El genial arte conmemorativo por los 50 años de la revista Weekly Shonen Jump
    El genial arte conmemorativo por los 50 años de la revista Weekly Shonen Jump
    Dragon Ball Super: Los nuevos diseños que tendrán Gokú y Vegeta en la película
    Dragon Ball Super: Los nuevos diseños que tendrán Gokú y Vegeta en la película
    Eiichiro Oda: One Piece ya está terminado en un 80%
    Eiichiro Oda: One Piece ya está terminado en un 80%
    Descarga GRATIS la primera temporada del anime de Fairy Tail
    Descarga GRATIS la primera temporada del anime de Fairy Tail
    El remake de Naruto ya está completo
    El remake de Naruto ya está completo
    Creador de Dragon Ball AF ya trabaja en la secuela de Dragon Ball Z
    Creador de Dragon Ball AF ya trabaja en la secuela de Dragon Ball Z
    Nuevo autor de Berserk hace enojar a los fans
    Nuevo autor de Berserk hace enojar a los fans
    El manga de My Hero Academia: Vigilantes tendrá un nuevo capítulo
    El manga de My Hero Academia: Vigilantes tendrá un nuevo capítulo
    Películas de Bleach llegan gratis a Pluto TV
    Películas de Bleach llegan gratis a Pluto TV
    Crunchyroll trae a México al director de Solo Leveling gracias a la CCXP
    Crunchyroll trae a México al director de Solo Leveling gracias a la CCXP
    Buenas y malas noticias sobre Berserk
    Buenas y malas noticias sobre Berserk
    Demon Slayer le pone fin al relleno en el anime
    Demon Slayer le pone fin al relleno en el anime
    Netflix comparte el opening del anime de Devil May Cry
    Netflix comparte el opening del anime de Devil May Cry
    Dragon Ball es más redituable que One Piece
    Dragon Ball es más redituable que One Piece
    Éstas son TODAS las transformaciones de Goku en Dragon Ball
    Éstas son TODAS las transformaciones de Goku en Dragon Ball
    Comparten nuevo arte del manga de My Hero Academia
    Comparten nuevo arte del manga de My Hero Academia
    Más de 100 episodios de One Piece llegan a HBO Max
    Más de 100 episodios de One Piece llegan a HBO Max
    Se revela la fecha de estreno para el anime de Pokémon Legends: Arceus
    Se revela la fecha de estreno para el anime de Pokémon Legends: Arceus
    Autor de Naruto celebra su colaboración con Nike de esta forma
    Autor de Naruto celebra su colaboración con Nike de esta forma
    Terminos y condicionesAviso de privavidadDeclaración de AccesibilidadPublicidad Contacto DirectorioPolítica Editorial
    Atomix

      © 2025

    Atomix
    Atomix Logo