Compilación de Chainsaw Man llegará pronto a Crunchyroll

Preparando el camino

El mundo del anime se encuentra en constante evolución, pues prácticamente cada mes se va cambiando de series populares según los estrenos de episodios, y en su momento Chainsaw Man fue bastante importante, rompiendo el molde de que los adultos también pueden apreciar estos productos. Y para quienes se quedaron con ganas de más acción, hay buenas noticias en torno a la obra.

Crunchyroll confirmó que este septiembre estrenará en exclusiva Chainsaw Man – The Compilation, dos películas recopilatorias que reviven la primera temporada del anime de MAPPA. Esta propuesta servirá como antesala al lanzamiento en cines el Arco de Reze, programado para el 30 de octubre en México y Latinoamérica bajo la distribución de Sony Pictures.

El proyecto se dividirá en Chainsaw Man – The Compilation: Parte I y Parte II, ofreciendo a los fans la oportunidad de repasar los momentos más impactantes de Denji y su inseparable Pochita. Basado en el manga de Tatsuki Fujimoto, la franquicia se ha consolidado como un fenómeno mundial con más de 30 millones de copias vendidas y con una adaptación animada que ha sido aclamada por la crítica.

La franquicia sigue fuerte

Más allá de la reedición de episodios ya conocidos, las películas incluirán material totalmente inédito titulado Chainsaw Days, una adaptación de los capítulos extra del manga que expandirá la historia. Esto convierte a la recopilación no solo en un repaso, sino también en una experiencia nueva para quienes ya siguen la obra desde su lanzamiento.

La llegada de estas películas a la plataforma permitirá a los espectadores ponerse al día con la historia antes del esperado arco de Reze en cines, una de las tramas más queridas por los lectores. Con esta estrategia, Crunchyroll y MAPPA apuntan a mantener viva la emoción en torno a una saga que se ha convertido en uno de los pilares del anime contemporáneo.

Vía: CR

Nota del autor: Es uno de los animes que aún tengo pendiente. Espero verlo algún día.