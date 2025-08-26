    Compilación de Chainsaw Man llegará pronto a Crunchyroll

    TRENDING

    Por 0 COMENTARIOS26/08/2025 4:48 p. m.

    Preparando el camino

    El mundo del anime se encuentra en constante evolución, pues prácticamente cada mes se va cambiando de series populares según los estrenos de episodios, y en su momento Chainsaw Man fue bastante importante, rompiendo el molde de que los adultos también pueden apreciar estos productos. Y para quienes se quedaron con ganas de más acción, hay buenas noticias en torno a la obra.

    Crunchyroll confirmó que este septiembre estrenará en exclusiva Chainsaw Man – The Compilation, dos películas recopilatorias que reviven la primera temporada del anime de MAPPA. Esta propuesta servirá como antesala al lanzamiento en cines el Arco de Reze, programado para el 30 de octubre en México y Latinoamérica bajo la distribución de Sony Pictures.

    El proyecto se dividirá en Chainsaw Man – The Compilation: Parte I y Parte II, ofreciendo a los fans la oportunidad de repasar los momentos más impactantes de Denji y su inseparable Pochita. Basado en el manga de Tatsuki Fujimoto, la franquicia se ha consolidado como un fenómeno mundial con más de 30 millones de copias vendidas y con una adaptación animada que ha sido aclamada por la crítica.

    La franquicia sigue fuerte

    Más allá de la reedición de episodios ya conocidos, las películas incluirán material totalmente inédito titulado Chainsaw Days, una adaptación de los capítulos extra del manga que expandirá la historia. Esto convierte a la recopilación no solo en un repaso, sino también en una experiencia nueva para quienes ya siguen la obra desde su lanzamiento.

    La llegada de estas películas a la plataforma permitirá a los espectadores ponerse al día con la historia antes del esperado arco de Reze en cines, una de las tramas más queridas por los lectores. Con esta estrategia, Crunchyroll y MAPPA apuntan a mantener viva la emoción en torno a una saga que se ha convertido en uno de los pilares del anime contemporáneo.

    Vía: CR

    Imagen

    Nota del autor: Es uno de los animes que aún tengo pendiente. Espero verlo algún día.

    Etiquetas: , , , , , , , , , , ,
    AldoLawson
    AldoLawson
    Músico que le quiso entrar a esto de los videojuegos
    Sigue a Aldo_Lawson1 en Twitter
    Se lanza el tráiler final de M3GAN 2.0
    Se lanza el tráiler final de M3GAN 2.0
    El Nintendo Switch recibe nueva actualización
    El Nintendo Switch recibe nueva actualización
    Se cancelan dos juegos desarrollados por People Can Fly
    Se cancelan dos juegos desarrollados por People Can Fly
    Primer vistazo al vaso coleccionable de la película de Superman
    Primer vistazo al vaso coleccionable de la película de Superman
    Usuario destroza su Switch 2 con un martillo
    Usuario destroza su Switch 2 con un martillo
    Activision lanza nuevo gameplay de Tony Hawks Pro Skater 3 + 4
    Activision lanza nuevo gameplay de Tony Hawks Pro Skater 3 + 4
    Nuevo tráiler de Gears of War Reloaded
    Nuevo tráiler de Gears of War Reloaded
    ¿Cómo cuentan las ventas de las Game Key Cards? ¿Físicas o digitales?
    ¿Cómo cuentan las ventas de las Game Key Cards? ¿Físicas o digitales?
    FBC: Firebreak y más juegos llegan a PlayStation Plus
    FBC: Firebreak y más juegos llegan a PlayStation Plus
    Revelan qué tan potente es Switch 2
    Revelan qué tan potente es Switch 2
    Fans reaccionan negativamente a Call of Duty: Black Ops 7
    Fans reaccionan negativamente a Call of Duty: Black Ops 7
    Jared Leto es denunciado por presunto acoso a adolescentes
    Jared Leto es denunciado por presunto acoso a adolescentes
    Compra juego de Switch 2 para jugar en Switch por error
    Compra juego de Switch 2 para jugar en Switch por error
    Servicios de Google se ven afectados por problemas con la nube
    Servicios de Google se ven afectados por problemas con la nube
    La película de Minecraft ya casi llega a streaming
    La película de Minecraft ya casi llega a streaming
    La expansión de GTA Online: Empresas tapaderas ya está disponible
    La expansión de GTA Online: Empresas tapaderas ya está disponible
    Se retrasa la fecha de lanzamiento de Marathon
    Se retrasa la fecha de lanzamiento de Marathon
    Primer vistazo a película live action de He-Man
    Primer vistazo a película live action de He-Man
    FBC: Firebreak y más juegos llegan a Xbox Game Pass
    FBC: Firebreak y más juegos llegan a Xbox Game Pass
    Reportan baterías hinchadas en el Switch 2
    Reportan baterías hinchadas en el Switch 2
    Terminos y condicionesAviso de privavidadDeclaración de AccesibilidadPublicidad Contacto DirectorioPolítica Editorial
    Atomix

      © 2025

    Atomix