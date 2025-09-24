Nuevo y emotivo tráiler de la última temporada de Stranger Things

En el 2016, la primera temporada de Stranger Things llegó a Netflix. A lo largo de casi 10 años, esta serie ha crecido en popularidad de una forma exponencial. Ahora, nos encontramos a solo unos meses de su conclusión. Es así que el gigante de streaming ha compartido un nuevo y nostálgico avance de la quinta y última temporada de Stranger Things.

Por medio de sus redes sociales, Netflix compartió un nuevo tráiler de la quinta temporada de Stranger Things, el cual combina nuevo material y una mirada al legado de esta serie. Entre escenas nunca antes vistas y entrevistas con los actores, este avance deja en claro el legado de la serie, así como la escala de los últimos capítulos.

El final está cerca

Como vieron, el avance nos muestra un poco más sobre la acción, y cada uno de los personajes tendrá un rol que jugar en la pelea final contra Vecna. Junto a esto, el detrás de cámaras deja en claro la escala de la producción, siendo una de las series más caras de Netflix, aunque parece que cada centavo valdrá la pena. Por último, las conversaciones con actores demuestran el camino que todos han recorrido.

Recordemos que Stranger Things llegó hace casi una década, y desde entonces todos los actores involucrados han crecido y expandido sus carreras. Para toda una generación, este final significa mucho. Si bien es probable que veamos spin-offs en un futuro, queda claro que la historia de Eleven y compañía por fin tendrá una resolución clara.

La quinta y última temporada de Stranger Things estará dividida en tres partes, con la primera llegando a Netflix el 26 de noviembre, segundo de una segunda sección el 25 de diciembre, y la conclusión el 31 de diciembre. En temas relacionados, puedes conocer más sobre la serie aquí. De igual forma, los creadores de este show abandonan Netflix.

Vía: Netflix