Se filtra imagen importante de Avengers: Doomsday

    El cine de superhéroes ha ido a la baja después de que se lanzó en 2019 la película de Avengers: Endgame, la cual significó la transición más importante para dicho universo, teniendo secuelas de personajes individuales que no han logrado conectar con el público. Sin embargo, Disney promete que la siguiente gran producción llamada Doomsday volverá a romper con las tendencias, y mientras el público espera, surgieron noticias importantes.

    El rodaje ha concluido de forma reciente y, de manera inesperada, una fotografía promocional comenzó a circular en redes sociales mostrando a gran parte del elenco reunido. La filtración reveló los trajes que portarán los protagonistas del próximo gran evento de Marvel Studios, entre ellos el de James Marsden, quien aparece caracterizado como Ciclops en una versión muy cercana a la de los cómics.

    La imagen, publicada por un miembro del equipo a través de Instagram, muestra a figuras de distintas franquicias convergiendo en un mismo proyecto: X-Men, Los 4 Fantásticos, los Thunderbolts y los Avengers clásicos. También destacan apariciones de Shang-Chi, Loki, M’Baku, Namor y Falcon. Otro detalle que no pasó desapercibido fue el regreso de Alan Cumming como Nightcrawler, esta vez con un diseño renovado y más fiel al material original.

    Con Robert Downey Jr. al frente, esta vez en un rol dual como protagonista y antagonista, la cinta dirigida por los hermanos Russo busca convertirse en el clímax de la Saga del Multiverso. La producción ha entrado en fase de postproducción, donde se perfeccionarán los efectos visuales y el montaje de cara a su esperado estreno. Y eso será un tiempo extendido que puede sentirse menos pesado al salir Spider-Man: Brand New Day en julio.

    Marvel Studios confirmó que Avengers: Doomsday llegará a los cines en diciembre de 2026. Según la primera sinopsis oficial, la historia introducirá al Doctor Doom como la gran amenaza del multiverso, un villano que combina ciencia y magia para desencadenar un conflicto a escala nunca antes vista en la franquicia. En la escena post créditos de Los 4 Fantásticos: Primeros Pasos se puede ver su espalda.

    Nota del autor: El próximo año estará muy seco de películas de este género. Aunque cerrar el año con un evento así será interesante.

