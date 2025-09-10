Universal pide disculpas por el fracaso de Rápidos y Furiosos

La saga de Fast and Furious nació en las calles de Los Angeles, pero en las últimas entregas, este elemento ha sido sustituido por momentos que parecen sacados de una película de Avengers. Esto es algo que no ha sido del agrado de todos los fans, y Universal está al tanto de esto, por lo que una de sus mayores representantes ha ofrecido una disculpa.

Por medio de una entrevista con Variety, Donna Langley, presidenta de NBC Universal, ha pedido disculpas por el estado actual de la serie de Fast and Furious. Específicamente, la directiva señala al momento en donde mandaron un carro al espacio como la gota que derramó el vaso de muchos fans. Esto fue lo que comentó al respecto:

“Lamento haberlos enviado al espacio.



Sabíamos que teníamos que encontrar la manera de hacer crecer [a la serie]. Tomamos la decisión consciente de convertirnos en una especie de escenario de atracos trotamundos.



Vin fue uno de los primeros en hablar directamente con sus fans. A medida que veíamos que eso crecía, y veíamos hacia dónde se dirigía la conversación. Siempre hemos priorizado a los fans en la franquicia 'Fast'”.

El futuro de Fast

La serie de Fast and Furious ya tiene 10 películas, y se espera que una más esté disponible en un futuro. Después de recorrer el mundo, todo indica a que la última cinta regresará a Los Angeles, y se volverá a enfocar a las carreras callejeras, algo que probablemente sea del agrado de los fans a los que le gustan más el trabajo clásico.

Por el momento, solo nos queda esperar para ver qué sucederá con la saga, pero todo indica a que ya no veremos eventos que involucren el espacio exterior. En temas relacionados, revelan la primera imagen de Fast 11. De igual forma, personaje clásico regresaría en esta cinta.

Vía: Variety