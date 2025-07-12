    Brian O'Conner regresará en Fast 11

    Por 0 COMENTARIOS12/07/2025 1:00 p. m.

    Fast 11 marcará el final de la serie de Fast and Furious. De esta forma, Vin Diesel, quien le da vida a Dominic Toretto quiere que esta conclusión logre cumplirle a todos los fans. Es así que el actor ha confirmado que el personaje de Brian O'Conner regresará a este universo, incluso si su actor, Paul Walker, murió en 2013.

    Durante su participación en el Fuel Fest de este año, Diesel confirmó que Brian O'Conner tendrá algún tipo de participación en Fast 11. Para hacer esto posible no solo será necesaria una gran cantidad de CGI, sino que Cody Walker, hermano de Paul Walker, será el encargado de interpretar a este personaje. Esto quiere decir que su cara y voz serán modificadas en las post-producción.

    Recordemos que Paul Walker murió en un accidente automovilístico en el 2013, a la mitad de la filmación de Fast 7, con Cody Walker trabajando para terminar sus escenas. En el universo de Fast and Furious, el personaje de Brian O'Conner sigue con vida, pero por respeto al actor no vimos algo más sobre este protagonista en las siguientes películas.

    Sin embargo, Diesel quiere terminar la serie con toda su familia, y eso incluye a Brian O'Conner. Por el momento no hay una fecha de estreno, pero se espera que Fast 11 llegue a los cines en algún punto del 2027. En temas relacionados, así le fue a Fast X en taquilla. De igual forma, veremos más spin-off de este mundo.

    Vía: Vandal 

    Sebastian Quiroz
    Sebastian Quiroz
    27 años. Editor en Atomix.vg. Consumidor de la cultura pop.
    Sigue a PrimoSebasWave en Twitter
