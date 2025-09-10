    Habrá grandes cambios en Gambit para Avengers: Doomsday

    10/09/2025 1:07 p. m.
    Tras el éxito de Deadpool & Wolverine, donde el Gambit de Channing Tatum se robó varios momentos memorables con su característico carisma, el actor confirmó que el personaje regresará en Avengers: Doomsday. Sin embargo, advirtió que esta nueva versión tendrá un tono muy distinto al mostrado en la cinta con toques de comedia.

    En entrevista, Tatum explicó que los hermanos Anthony y Joe Russo, directores de Doomsday, buscan mantener el humor de Gambit, pero también darle un matiz más serio y dramático. “No voy a ponerme completamente cajún”, comentó. “Quieren que las cosas sean divertidas, pero no quieren un Deadpool 2.0. Cuando Gambit se pone serio, cuando se quita la máscara de Mardi Gras, las cosas sí importan”.

    El actor volverá a vestirse como Remy LeBeau junto a varias figuras icónicas de los X-Men en la próxima entrega del MCU: Profesor X (Patrick Stewart), Magneto (Ian McKellen), Nightcrawler (Alan Cumming), Cyclops (James Marsden) y Mystique (Rebecca Romijn). Todos ellos se unirán a los Avengers, Thunderbolts y Wakandianos para enfrentar al nuevo gran antagonista del universo cinematográfico: Doctor Doom (Robert Downey Jr.).

    Aunque Tatum había perdido años atrás la oportunidad de protagonizar una película en solitario como Gambit, su esperado debut finalmente llegó en Deadpool & Wolverine, donde apareció al lado de Ryan Reynolds, Hugh Jackman, Wesley Snipes y Jennifer Garner. Por ahora, Tatum es el único miembro confirmado de esa película para Doomsday, aunque los rumores apuntan a que Reynolds y Jackman podrían tener algún tipo de aparición, según las recientes insinuaciones del propio Kevin Feige y las redes sociales de Reynolds.

    Habrá que esperar a diciembre del próximo año para conocer este papel en acción.

    Nota del autor: Tendré que ver Deadpool 3 por segunda ocasión y checar la personalidad de Gambit. Hay mucho tiempo de por medio.


