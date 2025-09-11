    Nueva pista apunta al regreso de Chris Evans como Captain America

    11/09/2025 12:00 p. m.

    Pese a toda la negatividad que rodea a Avengers: Doomsday, esta sigue siendo una de las películas más esperadas del próximo año. Múltiples rumores y filtraciones apuntan a la participación de diversos personajes. En medio de esto, todo apunta a que Chris Evans retomará el papel de Captain America, o al menos tendrá un papel en la siguiente producción de Marvel Studios.

    Recientemente, Evans asistió al estreno de Sacrifice en el Toronto International Film Festival. Aquí, los fans notaron un cambio físico importante. Notablemente, el actor se ve más fuerte y ha perdido la barba que tenía. Aunque no lo ha dicho, todos los fans han señalado que el actor tendrá algún papel en Avengers: Doomsday, algo que el actor ha negado en cada oportunidad que tiene.

    Chris Evans en Avengers: Doomsday

    Rumores han señalado que Captain America jugará un papel importante en Avengers: Doomsday, mientras que otros han mencionado que Chris Evans aparecerá, pero como otro personaje. Por el momento no hay información oficial, pero todo indica a que el actor regresará al MCU de alguna forma u otra.

    Considerando que ya están en marcha las filmaciones de Avengers: Doomsday, película que llegará a los cines hasta finales del siguiente año, es probable que en un futuro cercano tengamos el primer vistazo oficial a esta cinta. Este trabajo ha dado mucho de qué hablar, y las opiniones no siempre son positivas, pero nadie puede negar que la atención del público está sobre esta producción

    Avengers: Doomsday llegará a los cines el 18 de diciembre del 2026, por lo que aún falta mucho para descubrir si Chris Evans aparecerá o no en esta película. En temas relacionados, Gambit sufrirá cambios en esta película. De igual forma, Tom Holland se despide de Spider-Man.

    Vía: Just Jared

