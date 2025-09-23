    Kojima revela nuevos detalles sobre Physint

    En estos momentos, Kojima Productions no solo está trabajando en OD: Knock en colaboración con Xbox Game Studios, sino que el estudio por fin ha comenzado la producción de Physint, el cual reúne a este equipo con PlayStation. Es así que por fin tenemos nueva información sobre este esperado juego de acción y sigilo.

    Como parte de los anuncios del evento de Kojima Productions: Beyond the Strand, Hideo Kojima nos dio el primer vistazo oficial de Physint. Aquí, el director confirmó que los actores Don Lee, Charlee Fraser y Minami Hamabe formarán parte de este juego, aunque por el momento se desconoce los roles que tendrá. Durante su presentación, tuvimos la oportunidad una pequeña secuencia enfocada en las animaciones fáciles del modelo de Hamabe.

    De igual forma, este es el póster oficial del juego:

    Imagen

    ¿Un nuevo Metal Gear Solid de Kojima?

    Physint fue anunciado el año pasado, cuando Kojima confirmó una nueva colaboración con PlayStation para crear un juego de acción y espionaje de próxima generación. Si bien en su momento no tuvimos más información, hace unos meses se confirmó que el título por fin había entrado en producción, y le tomará al equipo entre cinco y seis años terminar este proyecto. Es así que este título bien podría ser una exclusiva del PlayStation 6.

    Kojima también ha mencionado que este proyecto es personal, ya que es la “culminación de su trabajo”, con el que busca “trascender las barreras entre el cine y los videojuegos”. El título nació durante un período de enfermedad y cirugía, cuando la idea de su propia mortalidad lo convenció de hacer algo que los fans le habían pedido durante años.

    Lamentablemente, por el momento no hay más detalles sobre Physint. El juego aún está a varios años de distancia, por lo que pasará algo de tiempo antes de que veamos gameplay que nos dé una idea de cómo es que Kojima planea realizar su triunfal regreso al género que lo llevó al estrellato. En temas relacionados, esto es lo que sabemos sobre la película de Death Stranding. De igual forma, este es el primer vistazo oficial de OD: Knock.

    Imagen

    Nota del Autor:

    La idea de que Physint sea la culminación del trabajo de Hideo Kojima es algo que no se debe decir a la ligera. Esto ya le da una gran presión a los desarrolladores, y eleva sustancialmente las expectativas de los jugadores. Si bien aún falta mucho para ver este título en acción, está claro que muchos ya están emocionados.

    Vía: Eurogamer

