La película de Death Stranding tendrá una historia original

    23/09/2025 9:05 a. m.

    El mundo de Death Stranding nos ofrece un océano de posibilidades. De esta forma, cuando en el 2023 se confirmó que una película del aclamado trabajo de Hideo Kojima ya estaba en desarrollo, las opiniones de los jugadores estuvieron por todos lados. Ahora, durante el evento especial de Kojima Productions, por fin sabemos qué tipo de producción está en camino, confirmando que aquí veremos una historia original.

    Como parte de los anuncios del evento de Kojima Productions: Beyond the Strand, Hideo Kojima y Michael Sarnoski, director de este proyecto, confirmaron que la película de Death Stranding nos contará una historia completamente original. Si bien esto puede decepcionar a los fans de Sam y compañía, esto es algo con lo que su creador está de acuerdo. Esto fue lo que comentó Sarnoski al respecto:

    “Creo que con este proyecto queremos capturar la esencia del juego, capturar sus temáticas, pero contar una historia inédita en ese mundo y explorar personajes inéditos. Y encontrar todo ese alcance y todas esas increíbles localizaciones reales, pero también encontrar todos esos personajes con matices y hacerle justicia a esto a gran y pequeña escala.

    Buscamos encontrar otra historia inédita en este mismo universo, que sea accesible para quienes nunca han jugado estos juegos, pero que también aporte algo a quienes los conocen muy bien. Creo que encontrar ese equilibrio y encontrar la manera de contar una historia humana en este mundo que capture todo lo que nos encanta de él, además de ser capaz de sostenerse por sí mismo, es realmente el objetivo”.

    Death Stranding en la pantalla grande

    La película de Death Stranding será una producción de A24, y su director ha confirmado que ha gozado de la libertad creativa para explorar nuevos personajes en este mundo. Sin embargo, no se descarta la posibilidad de que Norman Reedus y compañía retomen los papeles que todos conocemos para un cameo o una pequeña participación en la historia.

    Lamentablemente, por el momento no hay información sobre su fecha de estreno, actores involucrados o su fecha de estreno. Considerando que su director y tiene una visión clara, es muy probable que la producción de esta cinta comience el próximo año, por lo que no se descarta un estreno hasta el 2027. En temas relacionados, aquí puedes ver el primer vistazo de OD. De igual forma, ¿Death Stranding 3 será una realidad?

    Nota del Autor:

    La idea de explorar este mundo con una historia y personajes nuevos es el camino correcto. Es casi imposible trasladar el viaje de Sam a una película de dos horas. Sin esta restricción, su director y equipo tienen el espacio suficiente para experimentar con ideas originales que expandan nuestro entendimiento de este universo.

