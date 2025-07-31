    McDonald’s anuncia Cajita Feliz de Hello Kitty x Tortugas Ninja

    31/07/2025 10:46 a. m.

    La propiedad de Hello Kitty no es extraña a inesperadas colaboraciones. No hay que olvidar la colaboración con Yu-Gi-Oh! Ahora, el día de hoy se ha confirmado que una colaboración entre Hello Kitty y las Tortugas Ninja llegará a la Cajita Feliz de McDonald’s el próximo mes de agosto.

    Por medio de sus redes sociales, McDonald’s confirmó que el próximo 12 de agosto, todos aquellos que compren una Cajita Feliz tendrán la oportunidad de conseguir una de ocho figuras coleccionables que unen a estas dos propiedades. En esta ocasión, los personajes de Sanrio adoptarán la identidad de los héroes de las Tortugas Ninja que todos recordamos:

    • Hello Kitty X Leonardo
    • My Melody X Donatello
    • Cinnamoroll X Miguel Ángel 
    • Kuromi X Rafael
    • Hello Kitty X Rafael
    • My Melody X Leonardo
    • Cinnamoroll X Donatello
    • Kuromi X Miguel Ángel

    Imagen

    ¿Cuándo llegará la colaboración a México?

    Por el momento, McDonald’s ha confirmado que esta colaboración entre Hello Kitty y las Tortugas Ninja solo estará disponible en Estados Unidos y Malasia. Sin embargo, es muy probable que estas figuras lleguen a México en un futuro. Recordemos que el paquete de Hello Kitty x Yu-Gi-Oh! estuvo disponible en nuestro país seis meses después de su lanzamiento oficial.

    De esta forma, no se descarta la posibilidad de que la colaboración entre Hello Kitty y las Tortugas Ninja esté disponible en México y el resto de América Latina hasta el próximo año. En temas relacionados, puedes conocer más sobre la Cajita Feliz de Hello Kitty x Yu-Gi-Oh! aquí. De igual forma, se filtra la llegada de Evangelion a McDonald’s.

    Imagen

    Vía: McDonald’s

    Sebastian Quiroz
    Sebastian Quiroz
    27 años. Editor en Atomix.vg. Consumidor de la cultura pop.
