Filtran la fecha de lanzamiento del ROG Xbox Ally

La gran apuesta de hardware de Xbox para este año es el ROG Xbox Ally, una versión tematizada de la popular PC portátil de ASUS. Si bien la compañía ha señalado que este producto estará disponible en la temporada de holiday de este año, por el momento no hay información oficial adicional. Afortunadamente, un respetado insider ha proporcionado la fecha de lanzamiento exacta de esta consola.

Recientemente, Billbil-kun, famoso insider que usualmente comparte información acertada sobre PlayStation, el ROG Xbox Ally y ROG Xbox Ally X estarán a la venta a partir del próximo 16 de octubre del 2025, lo cual es un poco antes de la temporada de invierno, pero es una fecha de lanzamiento perfecta para que los jugadores adquieran este hardware durante las ofertas que vemos a finales de año.

¿Cuándo tendremos información oficial?

El próximo 20 de agosto comenzará Gamescom 2025, y durante este evento se espera que Xbox dé a conocer la fecha de lanzamiento exacta del ROG Xbox Ally, así como los diferentes precios en los que estarán disponibles las dos piezas de hardware. De esta forma, solo es cuestión de tiempo antes de que todas nuestras dudas tengan una respuesta, revelando si estas y otras filtraciones similares son ciertas o no.

De acuerdo con Billbil-kun el ROG Xbox Ally costaría €599 euros, mientras que el ROG Xbox Ally X estaría disponible en €899 euros. Reportes también han señalado que las pre-órdenes de estos hardwares comenzarían el 20 de agosto, por lo que Gamescom será un evento que todos los fans de la compañía y este tipo de productos no se pueden dar el lujo de ignorar.

¿Qué es el ROG Xbox Ally?

El ROG Xbox Ally y ROG Xbox Ally son PC portátiles que usan Windows, pero con la gran diferencia de que poseen una interfaz única que ofrecerá una experiencia más cercana a lo que encontramos en el Xbox Series X|S. El ROG Xbox Ally incluiría un procesador AMD Ryzen Z2 A junto a 16 GB de RAM y 512 GB de almacenamiento SSD, mientras que ROG Xbox Ally X cuenta con un procesador AMD Ryzen AI Z2 Extreme y 24 GB de RAM de alta velocidad.

Recuerda, Gamescom 2025 comenzará el próximo 20 de agosto.

Nota del Autor:

Será muy interesante ver qué tipo de experiencia ofrece el ROG Xbox Ally. Aunque en Summer Game Fest hubo un par de previos, esa fue una experiencia más controlada. Será en Gamescom en donde veamos al público en general probar por primera vez este hardware.

Vía: Eurogamer