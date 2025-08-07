Xbox cancela otro esperado juego

Los más recientes despidos masivos de Microsoft siguen afectando a la industria. Además del cierre de The Initiative y la cancelación de múltiples proyectos, también sabemos que un par de juegos third party fueron desechados después de que Xbox retiró su soporte financiero. Ahora, se ha revelado que el nuevo título de los creadores de Just Cause ha sufrido este terrible destino.

De acuerdo con Jason Schreier, periodista de la industria, Xbox ha cancelado Contraband, el juego que Avalanche Studios anunció en el 2021. Poco después de darse a conocer esta información, el estudio compartió un mensaje señalando que el desarrollo de este juego se ha detenido por completo. Esto fue lo que se comentó al respecto:

“Durante los últimos años, Avalanche Studios Group y Xbox Games Studios Publishing han colaborado en Contraband. El desarrollo activo se ha detenido mientras evaluamos el futuro del proyecto”.

Aunque no mencionan directamente una cancelación, este mensaje deja en claro que el futuro de este título no es positivo, y es muy probable que el estudio tenga que encontrar un nuevo financiamiento lo antes posible si no quiere pasar por una terrible etapa. Esto también significa que Xbox ha perdido otra exclusiva third party.

¿Qué era Contraband?

Para aquellos que no lo recuerdan, Contraband fue anunciado en el 2021 como la siguiente gran exclusiva del Xbox Series X|S. Si bien el desarrollo iba a estar a cargo de Avalanche Studios, la publicación y financiamiento estaban en manos de Microsoft Gaming. El título era descrito como un multiplayer cooperativo ambientado en el mundo ficticio de Bayan de los años 70.

Lamentablemente, el título no tuvo alguna actualización sobre su desarrollo desde su revelación hace cuatro años. Junto a esto, el tráiler original ha sido eliminado de YouTube, lo cual deja en claro que Xbox quiere olvidarse por completo de este título, incluso si el arduo trabajo de Avalanche Studios sea olvidado para siempre.

¿Otros juegos han sido cancelados?

Contraband no es el único juego third party cancelado por Xbox. No hay que olvidar que la división de Microsoft también retiró su soporte del siguiente proyecto de Romeo Games. De esta forma, muchos se han preguntado si OD, el próximo título de Kojima Productions, sufrirá el mismo destino. En este punto, Schreier ha señalado que un representante de Xbox le asegura que OD sigue en desarrollo.

Solo nos queda esperar para ver qué sucederá con Xbox y si en un futuro más juegos serán cancelados como resultado de los despidos y reestructuraciones de Microsoft. En temas relacionados, el siguiente Xbox podría ser una PC. De igual forma, juegos de PlayStation llegarían a Xbox.

Nota del Autor:

Esto deja en claro que muchos estudios se la van a pensar dos veces cada vez que Xbox les ofrezca algún tipo de ayuda. Es una lástima que un esfuerzo de cuatro años haya llegado a su fin. Sin embargo, también es cierto que no sabemos en qué estado estaba Contraband.

Vía: Bloomberg