Juego exclusivo de PlayStation podría llegar a Xbox

Hace algunas semanas atrás llamó mucho la atención un anuncio dentro de la comunidad de Xbox, y eso fue que Helldivers 2 llegará dentro de poco tiempo a las consolas de Microsoft, esto después de haberse considerado como una exclusiva de PlayStation por más de un año. Este paso ha hecho que los fans se pongan a pedir más videojuegos de la empresa, y parece que sí, fue el primer paso de un camino sin retorno.

Un enigmático tuit publicado por la cuenta oficial de Bend Studio, desarrolladora de Days Gone, ha generado una ola de especulaciones entre los fans sobre un posible lanzamiento del juego en consolas de la empresa verde. El mensaje, que únicamente contenía un emoji de una cara con monóculo, ha sido suficiente para que muchos interpreten que se trata de una pista velada sobre un port en camino.

Lanzado originalmente como una exclusiva de PlayStation, este juego tuvo una recepción crítica mixta, aunque logró un rendimiento comercial destacado. A pesar de contar con una base de seguidores leales que siguen pidiendo una secuela, Sony no ha mostrado señales claras de retomar la franquicia. Hasta ahora, solo ha recibido una versión remasterizada, pero nunca una continuación oficial.

En un escenario que hace apenas unos meses parecía impensable, la posibilidad de que Days Gone llegue a Xbox comienza a sonar más plausible. Esto ocurre en un contexto donde otros títulos de Sony ya han llegado a consolas rivales. Además, recientes listados de empleo en la compañía apuntan a una apertura hacia nuevas plataformas, reforzando la teoría de que podría estar dispuesta a ceder parte de su catálogo para vender más.

Mientras Bend Studio no confirma ni desmiente nada, los seguidores del juego se han volcado en redes sociales, pidiendo abiertamente que se concrete el port. La actitud ambigua del estudio, que ha optado por no frenar las especulaciones, parece más bien alimentar la expectativa. Por ahora, solo queda esperar si este misterioso gesto es el inicio de una nueva etapa para Days Gone fuera del ecosistema exclusivo.

Vía: The Gamer

Nota del autor: Sería interesante que lo porteen, y ver si los fans son tan envidiosos como para no ceder ni un título al que no le fue bien, seamos sinceros.