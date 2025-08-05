¿Hollow Knight: Silksong aparecerá en el Indie World?

El próximo 7 de agosto se llevará a cabo un nuevo Indie World de Nintendo, en donde tendremos más información sobre los futuros juegos independientes para el Switch y Switch 2. Esto, como era de esperarse, ha llevado a más de una persona a preguntarse si Hollow Knight: Silksong formará parte del evento. Si bien no tenemos información oficial, un respetado insider ha contestado esta pregunta.

Por medio de sus redes sociales, el insider conocido como PH Brazil compartió un mensaje en donde deja en claro que Hollow Knight: Silksong no formará parte del Indie World que veremos esta semana. Aunque por el momento no hay detalles por parte de Nintendo o Team Cherry, parece que si este es tu único interés, será mejor evites esta presentación. Esto fue lo que comentó al respecto:

“Si solo te importa Silksong, es mejor que ni siquiera abras el stream”.

¿Por qué no veremos Silksong en el Indie World?

Si bien Hollow Knight: Silksong es uno de los juegos indies más esperados del momento, y el Indie World es el lugar perfecto para revelar su fecha de lanzamiento, recordemos que toda la comunicación que hemos visto sobre este juego ha sido con Xbox, dejando en claro que Team Cherry y la división de Microsoft tienen un acuerdo especial.

De esta forma, si existe la posibilidad de conocer la fecha de lanzamiento de Silksong este mes, será por medio de la presentación de Xbox en Gamescom, no el Indie World. Claro, el juego llegará al Switch y Switch 2, pero esto tardará aún en suceder. En temas relacionados, puedes conocer más sobre el Indie World aquí. De igual forma, un demo de Silksong ya está en camino.

Nota del Autor:

Si Hollow Knight: Silksong no formará parte del Indie World, es muy probable que la estrella de este evento sea la fecha de lanzamiento para la versión 1.0 de Hades 2, algo que muchos hemos estado esperando por años. Junto a esto, no se descartan las grandes sorpresas para este evento.

Vía: Nintenderos