    ¿Hollow Knight: Silksong aparecerá en el Indie World?

    TRENDING

    Por 0 COMENTARIOS05/08/2025 2:36 p. m.

    El próximo 7 de agosto se llevará a cabo un nuevo Indie World de Nintendo, en donde tendremos más información sobre los futuros juegos independientes para el Switch y Switch 2. Esto, como era de esperarse, ha llevado a más de una persona a preguntarse si Hollow Knight: Silksong formará parte del evento. Si bien no tenemos información oficial, un respetado insider ha contestado esta pregunta.

    Por medio de sus redes sociales, el insider conocido como PH Brazil compartió un mensaje en donde deja en claro que Hollow Knight: Silksong no formará parte del Indie World que veremos esta semana. Aunque por el momento no hay detalles por parte de Nintendo o Team Cherry, parece que si este es tu único interés, será mejor evites esta presentación. Esto fue lo que comentó al respecto:

    “Si solo te importa Silksong, es mejor que ni siquiera abras el stream”.

    ¿Por qué no veremos Silksong en el Indie World?

    Si bien Hollow Knight: Silksong es uno de los juegos indies más esperados del momento, y el Indie World es el lugar perfecto para revelar su fecha de lanzamiento, recordemos que toda la comunicación que hemos visto sobre este juego ha sido con Xbox, dejando en claro que Team Cherry y la división de Microsoft tienen un acuerdo especial.

    De esta forma, si existe la posibilidad de conocer la fecha de lanzamiento de Silksong este mes, será por medio de la presentación de Xbox en Gamescom, no el Indie World. Claro, el juego llegará al Switch y Switch 2, pero esto tardará aún en suceder. En temas relacionados, puedes conocer más sobre el Indie World aquí. De igual forma, un demo de Silksong ya está en camino.

    Imagen

    Nota del Autor:

    Si Hollow Knight: Silksong no formará parte del Indie World, es muy probable que la estrella de este evento sea la fecha de lanzamiento para la versión 1.0 de Hades 2, algo que muchos hemos estado esperando por años. Junto a esto, no se descartan las grandes sorpresas para este evento.

    Vía: Nintenderos 

    Etiquetas: , , , ,
    Sebastian Quiroz
    Sebastian Quiroz
    27 años. Editor en Atomix.vg. Consumidor de la cultura pop.
    Sigue a PrimoSebasWave en Twitter
    Se lanza el tráiler final de M3GAN 2.0
    Se lanza el tráiler final de M3GAN 2.0
    El Nintendo Switch recibe nueva actualización
    El Nintendo Switch recibe nueva actualización
    Se cancelan dos juegos desarrollados por People Can Fly
    Se cancelan dos juegos desarrollados por People Can Fly
    Primer vistazo al vaso coleccionable de la película de Superman
    Primer vistazo al vaso coleccionable de la película de Superman
    Usuario destroza su Switch 2 con un martillo
    Usuario destroza su Switch 2 con un martillo
    Activision lanza nuevo gameplay de Tony Hawks Pro Skater 3 + 4
    Activision lanza nuevo gameplay de Tony Hawks Pro Skater 3 + 4
    Nuevo tráiler de Gears of War Reloaded
    Nuevo tráiler de Gears of War Reloaded
    Telcel aplica cambios a las recargas de $150 y $200 pesos
    Telcel aplica cambios a las recargas de $150 y $200 pesos
    ¿Cómo cuentan las ventas de las Game Key Cards? ¿Físicas o digitales?
    ¿Cómo cuentan las ventas de las Game Key Cards? ¿Físicas o digitales?
    FBC: Firebreak y más juegos llegan a PlayStation Plus
    FBC: Firebreak y más juegos llegan a PlayStation Plus
    Revelan qué tan potente es Switch 2
    Revelan qué tan potente es Switch 2
    Fans reaccionan negativamente a Call of Duty: Black Ops 7
    Fans reaccionan negativamente a Call of Duty: Black Ops 7
    Jared Leto es denunciado por presunto acoso a adolescentes
    Jared Leto es denunciado por presunto acoso a adolescentes
    Compra juego de Switch 2 para jugar en Switch por error
    Compra juego de Switch 2 para jugar en Switch por error
    Servicios de Google se ven afectados por problemas con la nube
    Servicios de Google se ven afectados por problemas con la nube
    La película de Minecraft ya casi llega a streaming
    La película de Minecraft ya casi llega a streaming
    La expansión de GTA Online: Empresas tapaderas ya está disponible
    La expansión de GTA Online: Empresas tapaderas ya está disponible
    Se retrasa la fecha de lanzamiento de Marathon
    Se retrasa la fecha de lanzamiento de Marathon
    Primer vistazo a película live action de He-Man
    Primer vistazo a película live action de He-Man
    FBC: Firebreak y más juegos llegan a Xbox Game Pass
    FBC: Firebreak y más juegos llegan a Xbox Game Pass
    Políticas de Privacidad Información Legal Declaración de AccesibilidadPublicidad Contacto Directorio
    AtomixTwitterFacebookAtomix
    Prowell Media