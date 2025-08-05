Nintendo confirma nueva presentación de Indie World

La semana pasada se llevó a cabo un Nintendo Direct Partner Showcase, y si bien muchos pensaron que pasaría algo de tiempo antes de ver una presentación de este tipo, la Gran N nos sorprendió el día de hoy al confirmar que un nuevo Indie World se llevará a cabo esta semana, dándonos un vistazo más a la oferta independiente en camino al Switch y Switch 2.

Por medio de sus redes sociales, Nintendo ha confirmado que el próximo 7 de agosto se llevará a cabo una presentación de Indie World a las 6:00 AM (hora del Pacífico), o 7:00 AM (hora de la Ciudad de México). El evento tendrá una duración aproximada de 15 minutos, en donde tendremos la oportunidad de conocer un poco más sobre los juegos que estarán disponibles en el Switch y Switch 2.

¿Qué esperar del Indie World?

Considerando que estamos hablando de una presentación enfocada en juegos independientes, es seguro que títulos como Metroid Prime 4: Beyond y Pokémon Legends: Z-A no formarán parte de este evento. En su lugar, títulos como Hades 2 y Hollow Knight: Silksong serían las estrellas. De igual forma, no se descartan las sorpresas y lanzamientos con exclusividad temporal en consola.

Recordemos que Hades 2 ha sido confirmado como una exclusiva temporal en consola en Switch, y considerando que el título ya lleva casi dos años en early access, esta semana se podría dar a conocer la fecha de lanzamiento de la versión 1.0. Junto a esto, se espera que Hollow Knight: Silksong forme parte de Gamescom este mes, por lo que también podríamos ver un nuevo vistazo a este proyecto en el Indie World.

Recuerda, el Indie World se llevará a cabo el 7 de agosto a las 7:00 AM (hora de la Ciudad de México). En temas relacionados, puedes checar todos los anuncios del pasado Nintendo Direct aquí. De igual forma, esta es la razón por la cual aún no hay muchos juegos third party en Switch 2.

Nota del Autor:

Los Indie World siempre valen mucho la pena, ya que están llenos de sorpresas. Desde proyectos que todos esperan, hasta revelaciones inesperadas. Esta es una presentación que todos los fans de este tipo de experiencias no se pueden dar el lujo de ignorar, y es probable que esta no sea la excepción.

Vía: Nintendo