Resumen: Nintendo Direct Partner Showcase [31/07/25]

Esta semana de manera sorpresiva se anunció una nueva edición de Nintendo Direct Partner Showcase, evento virtual en el que se dieron novedades sobre los juegos que llegarán a Switch 2 y su antecesora, aunque claro, solo son revelaciones de las compañías terceras, sin ningún exclusivo. Aquí mismo te traemos el resumen con lo más importante, desde lo predecible hasta lo inesperado y que nos emocionó.

Capcom anuncia Monster Hunter Stories 3

Durante el más reciente evento de Nintendo, Capcom presentó oficialmente Monster Hunter Stories 3 Twisted Reflection, una nueva entrega de la saga RPG por turnos que será llegará a Switch 2, Xbox Series X/S, PS5 y PC. El juego promete expandir su narrativa y mejorar los sistemas de combate clásicos de la serie. Llega en 2026.

Bandai Namco sorprende con Once Upon a Katamari

Bandai Namco sorprendió a los fanáticos al revelar Once Upon a Katamari, una entrega completamente nueva de la querida franquicia. Aunque muchos esperaban una remasterización de Katamari Forever, la compañía optó por un proyecto inédito que llevará a los jugadores a recorrer distintas épocas de la historia. El título llegará a Switch 2, PS5, Xbox Series X/S y PC el 23 de octubre.

Persona 3 Reload anunciado para Switch 2

Atlus confirmó que Persona 3 Reload se sumará al catálogo de Switch 2 con una versión optimizada que debutará el 23 de octubre de 2025. El anuncio llegó acompañado de un nuevo tráiler que destacó mejoras gráficas, animaciones renovadas y una banda sonora actualizada.

Tráiler nuevo de Hyrule Warriors: Age of Imprisonment

Se mostró un nuevo tráiler de Hyrule Warriors: Age of Imprisonment, exclusivo para Switch 2. El avance reveló más del estilo de combate y la historia ambientada antes de Breath of the Wild. Aunque no se dio una fecha exacta, el título mantiene su ventana de lanzamiento para invierno de 2025. Nintendo confirmó que se compartirán más detalles próximamente.

Avance y fecha de Star Wars Outlaws para Switch 2

Ubisoft presentó un nuevo tráiler de Star Wars Outlaws en el Nintendo Partner Showcase, confirmando su llegada a Switch 2 el 4 de septiembre de 2025. El avance mostró secuencias de acción, exploración y narrativa, destacando su ambientación entre The Empire Strikes Back y Return of the Jedi.

Los fans de los clásicos están felices con Pac-Man World 2 Re-Pac

Bandai Namco continúa con el anuncio de Pac-Man World 2 Re-Pac, un remake del clásico de 2002 que llegará a múltiples plataformas, incluyendo PS4, PS5, Xbox Series X|S, Switch, Switch 2 y PC. La fecha de lanzamiento está prevista para el 26 de septiembre de 2025, con mejoras gráficas y calidad de vida. Una franquicia amada vuelve con Plants vs. Zombies: Replanted Electronic Arts y PopCap anunciaron Plants vs. Zombies: Replanted, una versión renovada del clásico juego de estrategia, que llegará a Nintendo Switch, Switch 2, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S y PC el 23 de octubre. Esta entrega mantiene el enfrentamiento entre plantas y zombis, pero añade modos cooperativo local, PVP y nuevos desafíos. Cronos: The New Dawn también llega a Switch 2 Después del éxito del remake de Silent Hill 2, Bloober Team presentó Cronos: The New Dawn durante el Nintendo Direct, confirmando su llegada a Switch 2 junto con otras plataformas. El nuevo tráiler ofreció un mejor vistazo a este esperado título, que estará disponible el 5 de septiembre de 2025. Así, los jugadores de la nueva consola podrán disfrutarlo al mismo tiempo que en PS5, Xbox Series X|S y PC. Dragon Ball: Sparking! Zero se lanza en ambas consolas Switch Dragon Ball: Sparking! Zero llegará a Switch y Switch 2 el 14 de noviembre de 2025. Bandai Namco confirmó su estreno durante el Nintendo Direct, y las preórdenes ya están disponibles en la eShop. Este lanzamiento busca atraer a un nuevo público y podría impulsar la llegada de contenido adicional para el juego. Apex Legends también se une a Switch 2 Respawn confirmó que Apex Legends tendrá una versión nativa para Switch 2, disponible a partir del 5 de agosto de 2025. El tráiler reveló que quienes inicien sesión en Switch o Switch 2 antes del 16 de septiembre recibirán el paquete de trajes legendarios “P.A.T.H”. Aunque no se detallaron las mejoras técnicas, se espera que esta versión se acerque más a las de otras consolas. Nos recuerdan que Final Fantasy: The Ivalice Chronicles llegará pronto Square Enix reveló más de Final Fantasy: The Ivalice Chronicles, una remasterización con mejoras gráficas, voces en los diálogos y ajustes jugables. Se mostró cómo este clásico RPG táctico ha sido renovado para una nueva generación de jugadores. El título estará disponible el 30 de septiembre de 2025 para PS4, PS5, Xbox Series X|S, PC, Switch y Switch 2. Madden NFL 26 y EA Sports FC 26 fueron parte de la presentación EA confirmó que EA Sports Madden NFL 26 y EA Sports FC 26 llegarán a Switch 2 con el mismo contenido que en otras plataformas, sin recortes ni versiones reducidas. Madden NFL 26 estará disponible el 14 de agosto, con acceso anticipado de siete días para quienes reserven la edición Deluxe. EA Sports FC 26 se lanzará el 26 de septiembre, también en Switch y otras consolas. Yakuza Kiwami 2 demuestra que toda la saga va para Switch 2 SEGA confirmó que Yakuza Kiwami 2 llegará a Nintendo Switch 2 el próximo 13 de noviembre. Este remake no incluirá contenido adicional, pero sigue ampliando la presencia de la saga en la consola de Nintendo. Además, Yakuza Kiwami recibirá una actualización para Switch 2 con mejoras gráficas, mayor rendimiento y algunas novedades extra para quienes ya lo posean en la consola actual. The Adventures of Elliot: The Millennium Tales se muestra por primera vez Se presentó The Adventures of Elliot: The Millennium Tales, un nuevo RPG de acción con estilo HD-2D desarrollado por Team Asano. A diferencia de otros títulos del estudio, este abandona el combate por turnos para ofrecer enfrentamientos en tiempo real con siete armas distintas, cada una con su propio estilo. Llegará a Switch 2 en 2026, pero desde ya se puede descargar un demo en la eShop. La saga de Octopath Traveler no ha terminado Square Enix reveló Octopath Traveler 0, una nueva entrega de su popular saga RPG que llegará el 4 de diciembre de 2026 a Nintendo Switch, Switch 2, PS4, PS5, Xbox Series X/S y PC. Con su característico estilo HD-2D, esta precuela introduce elementos de gestión y administración que expanden la fórmula clásica. Con esto se concluyó el directo de aliados de Nintendo. Nota del autor: Personalmente estoy emocionado por Katamari y Pac-Man. Hay que jugarlos sí o sí.

































