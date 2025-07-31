Apex Legends confirma lanzamiento en Switch 2

Apex Legends llegó al Nintendo Switch desde hace tiempo, y desde el lanzamiento de la nueva consola de la Gran N, los fans de este battle royale han esperado por una actualización a la nueva generación. Bueno, sus deseos se han hecho realidad, ya que durante el Nintendo Direct de hoy se confirmó que el trabajo de Respawn tendrá una versión nativa para el Switch 2.

Por medio de un nuevo tráiler, se ha confirmado que Apex Legends llegará al Nintendo Switch 2 el próximo 5 de agosto del 2025, es decir, en solo unos días. Esto no es todo, puesto que todos los usuarios del Switch y Switch 2 que inicien sesión antes del 16 de septiembre, podrán obtener el paquete de trajes legendarios de “P.A.T.H”.

Aunque los detalles no han sido revelados, es muy probable que en Switch 2 veamos una experiencia más apegada a lo que encontramos en las otras consolas. Recuerda, Apex Legends llegará al Switch 2 el 5 de agosto del 2025.

Vía: Nintendo Direct