Square Enix revela nueva RPG de acción con HD-2D

Square Enix sigue experimentando con el género de los RPG y el estilo de HD-2D. De esta forma, durante el Nintendo Direct del día de hoy se dio a conocer The Adventures of Elliot: The Millennium Tales, un RPG de acción que usa el estilo particular que ha caracterizado el trabajo de Team Asano.

Este título nos dará la oportunidad de utilizar siete armas diferentes, cada una con un estilo de pelea único. Notablemente, este es el segundo juego que utiliza este estilo visual en un ambiente alejado de los combates por turnos, puesto que Star Ocean 2: Second Story R cuenta con una presentación similar.

The Adventures of Elliot: The Millennium Tales llegará al Nintendo Switch 2 en algún punto del 2026. El día de hoy llegará un demo a la eShop, y en un futuro Square Enix realizará una encuesta para saber la opinión de los jugadores.

Vía: Nintendo Direct