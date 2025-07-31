Bandai Namco confirma nueva juego de Katamari

Bandai Namco ha remasterizado los primeros dos Katamari. Si bien muchos pensaban que Katamari Forever sería el siguiente título en recibir este tratamiento, la compañía nos sorprendió el día de hoy durante el Nintendo Direct al revelar Once Upon a Katamari, una nueva entrega que nos dará la oportunidad de explorar diferentes épocas con el adictivo gameplay que ya todos conocemos.

Once Upon a Katamari contará con niveles completamente nuevos, y una banda sonora compuesta por remixes y canciones originales. Uno de los grandes agregados de esta entrega es un sistema de personalización de personajes, así como un nuevo modo multijugador para cuatro jugadores, el cual permite que los usuarios compitan en línea o luchar contra rivales de la CPU offline y más.









Once Upon a Katamari llegará al PlayStation 5, Xbox Series X|S, Nintendo Switch y PC el próximo 24 de octubre.

Vía: Bandai Namco