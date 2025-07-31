Tráiler confirma remake de Pac-Man World 2

Pac-Man World Re-Pac llegó a nuestras manos en el 2022. Este es un remake del clásico plataformero en 3D. Ahora, Bandai Namco ha decidido continuar con esta serie, puesto que durante el Nintendo Direct del día se reveló que Pac-Man World 2 tendrá el mismo tratamiento.

Pac-Man World 2 Re-Pac será un remake del título que vimos originalmente en el 2002, ofreciendo una actualización visual y una serie de mejoras de calidad de vida que todos los fans van a apreciar. Pac-Man World 2 Re-Pac llegará a PS4, PS5, Xbox Series X|S, Switch, Switch 2 y PC el próximo 26 de septiembre del 2025.

Vía: Nintendo Direct