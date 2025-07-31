    Dragon Ball: Sparking! Zero llegará a Switch y Switch 2 este año

    Por 0 COMENTARIOS31/07/2025 8:05 a. m.

    Pese a la disminución en popularidad, Dragon Ball: Sparking! Zero sigue siendo uno de los juegos más amados de esta serie. Si bien este título llegó a nuestras manos el año pasado, un nuevo público tendrá la oportunidad de disfrutar de esta entrega, y es que los usuarios del Switch y Switch 2 por fin podrán experimentar el trabajo de Bandai Namco y Spike Chunsoft este año.

    Durante el Nintendo Direct del día de hoy, Bandai Namco, quien presentó múltiples juegos, confirmó que Dragon Ball: Sparking! Zero llegará al Switch y Switch 2 el próximo 14 de noviembre del 2025, y las pre-órdenes comienzan el día de hoy en la eShop.

    Con este lanzamiento, los fans esperan que el título tenga un nuevo aire de popularidad, lo cual podría resultar en más contenido para esta entrega. Recuerda, Dragon Ball: Sparking! Zero llegará al Switch y Switch 2 el 14 de noviembre.

    Vía: Nintendo Direct 

    Sebastian Quiroz
    Sebastian Quiroz
    27 años. Editor en Atomix.vg. Consumidor de la cultura pop.
