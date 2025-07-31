Nuevo tráiler de Hyrule Warriors: Age of Imprisonment

Aunque el Nintendo Partner Showcase de hoy estuvo enfocado en juegos third party, la Gran N aprovechó este espacio para darnos un vistazo adicional a Hyrule Warriors: Age of Imprisonment. De esta forma, tuvimos la oportunidad de ver un nuevo tráiler de este esperado título para el Switch 2.





Lamentablemente, el tráiler no reveló la fecha de lanzamiento de Hyrule Warriors: Age of Imprisonment, el cual sigue con una ventana de invierno de este año. Sin embargo, la compañía ha señalado que tendremos más detalles en un futuro.

Vía: Nintendo Direct