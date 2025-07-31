Una franquicia querida regresa con Plants vs. Zombies: Replanted

Electronic Arts y PopCap han anunciado Plants vs. Zombies: Replanted, una nueva versión del clásico de estrategia en tiempo real, que estará disponible tanto en Nintendo Switch como en Switch 2 a partir del 23 de octubre. Esta entrega trae consigo una renovación visual y jugable del título original, manteniendo el espíritu del enfrentamiento entre plantas y muertos vivientes, pero con múltiples añadidos que refrescan la experiencia.

Aquí su tráiler:

Entre las novedades más destacadas se encuentran los modos cooperativo local y jugador contra jugador (PVP), así como desafíos inéditos y funciones adicionales que expanden las posibilidades del juego. Replanted busca atraer tanto a veteranos como a nuevos jugadores con un enfoque más dinámico y accesible, adaptado al ecosistema híbrido de Nintendo.

Vía: Nintendo



