Cronos: The New Dawn confirma lanzamiento en Switch 2

    31/07/2025 7:51 a. m.

    Después del lanzamiento del remake de Silent Hill 2 el año pasado. Todos quieren saber qué tal estará Cronos: The New Dawn, el nuevo juego de Bloober Team. Lo mejor de todo, es que nadie se quedará sin la oportunidad de experimentar este título, ya que durante el Nintendo Direct de hoy se ha confirmado que esta entrega estará disponible en la nueva consola de la Gran N.

    Así es, el día de hoy no solo tuvimos un nuevo tráiler que nos dio un mejor vistazo al siguiente trabajo de Bloober Team, sino que se ha confirmado que Cronos: The New Dawn también estará disponible en Nintendo Switch 2 a la par del resto de las versiones que veremos en septiembre.

    Te recordamos que Cronos: The New Dawn llegará a PlayStation 5, Xbox Series X|S, Nintendo Switch 2 y PC el próximo 5 de septiembre del 2025. 

    Vía: Nintendo Direct 

    Sebastian Quiroz
    Sebastian Quiroz
    27 años. Editor en Atomix.vg. Consumidor de la cultura pop.
