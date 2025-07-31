    Se anuncia Monster Hunter Stories 3 para Switch 2

    TRENDING

    Por 0 COMENTARIOS31/07/2025 7:00 a. m.

    Capcom ha confirmado oficialmente Monster Hunter Stories 3 Twisted Reflection durante el más reciente Nintendo Partner Showcase, revelando que el esperado título llegará en exclusiva para la consola Switch 2 en 2026. El anuncio vino acompañado del primer tráiler del juego, en el que se mostraron breves secuencias de su mundo colorido, nuevas criaturas y un diseño artístico que mantiene el estilo anime característico de la saga derivada.

    Aquí puedes ver el avance:

    La presentación dejó ver que esta nueva entrega apostará por expandir la narrativa y mejorar los sistemas de combate por turnos que definieron a sus predecesores. Aunque no se revelaron muchos detalles sobre la historia, se insinuó la inclusión de un protagonista completamente nuevo y la presencia de monstruos inéditos. Con esta exclusiva, Nintendo refuerza su colaboración con Capcom y asegura uno de los lanzamientos más importantes para el catálogo inicial de Switch 2.

    Monster Hunter Stories 3 Twisted Reflection llegará a PlayStation 5, Xbox Series X|S, Nintendo Switch 2 y PC en algún punto del 2026.

    Vía: Nintendo

    Imagen
    Etiquetas: , , , , , , ,
    AldoLawson
    AldoLawson
    Músico que le quiso entrar a esto de los videojuegos
    Sigue a Aldo_Lawson1 en Twitter
    Primer tráiler de Lumines Arise, nuevo de juego del equipo de Tetris Effect
    Primer tráiler de Lumines Arise, nuevo de juego del equipo de Tetris Effect
    Bandai Namco revela el primer tráiler de Code Vein II
    Bandai Namco revela el primer tráiler de Code Vein II
    Remasterización de Final Fantasy Tactics es real
    Remasterización de Final Fantasy Tactics es real
    Final Fantasy VII Remake y Final Fantasy XVI llegan a Xbox
    Final Fantasy VII Remake y Final Fantasy XVI llegan a Xbox
    Precio, fecha de lanzamiento y gameplay de Mafia: The Old Country
    Precio, fecha de lanzamiento y gameplay de Mafia: The Old Country
    Fecha de lanzamiento de Stellar Blade en PC
    Fecha de lanzamiento de Stellar Blade en PC
    Nuevo tráiler de la película de Superman
    Nuevo tráiler de la película de Superman
    Fecha de la nueva expansión de Pokémon TCG: Pocket
    Fecha de la nueva expansión de Pokémon TCG: Pocket
    Nintendo y Masahiro Sakurai confirman Kirby Air Riders
    Nintendo y Masahiro Sakurai confirman Kirby Air Riders
    Fecha para la nueva expansión de Pokémon TCG Pocket
    Fecha para la nueva expansión de Pokémon TCG Pocket
    Nuevo tráiler de Pokémon Legends: Z-A
    Nuevo tráiler de Pokémon Legends: Z-A
    Bandai Namco revela Digimon Story: Time Stranger
    Bandai Namco revela Digimon Story: Time Stranger
    Terminator 2 tendrá un nuevo juego retro
    Terminator 2 tendrá un nuevo juego retro
    Se presenta nuevo Ninja Gaiden en dos dimensiones
    Se presenta nuevo Ninja Gaiden en dos dimensiones
    Primer teaser de la nueva película de Superman
    Primer teaser de la nueva película de Superman
    TODAS las novedades de Arc System Works para el 2025
    TODAS las novedades de Arc System Works para el 2025
    Monster Hunter Outlanders llegará a dispositivos móviles
    Monster Hunter Outlanders llegará a dispositivos móviles
    Xbox presenta el nuevo Halo con un avance
    Xbox presenta el nuevo Halo con un avance
    Primer tráiler de la segunda temporada de Castlevania: Nocturne
    Primer tráiler de la segunda temporada de Castlevania: Nocturne
    Capcom comparte tráiler de X-Men: Children of the Atom
    Capcom comparte tráiler de X-Men: Children of the Atom
    Políticas de Privacidad Información Legal Declaración de AccesibilidadPublicidad Contacto Directorio
    AtomixTwitterFacebookAtomix
    Prowell Media