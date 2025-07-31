Se anuncia Monster Hunter Stories 3 para Switch 2

Capcom ha confirmado oficialmente Monster Hunter Stories 3 Twisted Reflection durante el más reciente Nintendo Partner Showcase, revelando que el esperado título llegará en exclusiva para la consola Switch 2 en 2026. El anuncio vino acompañado del primer tráiler del juego, en el que se mostraron breves secuencias de su mundo colorido, nuevas criaturas y un diseño artístico que mantiene el estilo anime característico de la saga derivada.

Aquí puedes ver el avance:

La presentación dejó ver que esta nueva entrega apostará por expandir la narrativa y mejorar los sistemas de combate por turnos que definieron a sus predecesores. Aunque no se revelaron muchos detalles sobre la historia, se insinuó la inclusión de un protagonista completamente nuevo y la presencia de monstruos inéditos. Con esta exclusiva, Nintendo refuerza su colaboración con Capcom y asegura uno de los lanzamientos más importantes para el catálogo inicial de Switch 2.

Monster Hunter Stories 3 Twisted Reflection llegará a PlayStation 5, Xbox Series X|S, Nintendo Switch 2 y PC en algún punto del 2026.

Vía: Nintendo