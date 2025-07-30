    Tu Switch 2 puede sobrecalentarse si no desactivas esta opción

    TRENDING

    Por 0 COMENTARIOS30/07/2025 7:03 p. m.
    Chuip

    Estamos a punto de cumplir dos meses del lanzamiento de Switch 2, nueva consola de Nintendo que está rompiendo todos los esquemas por las ventas millonarias que ha generado, y eso se debe a todos los juegos que se estarán lanzando en los próximos meses. Sin embargo, siempre hay problemas al inicio con cualquier hardware, y uno de ellos fue el calentamiento, asunto que aparentemente ya cuenta con solución.

    Un usuario de Reddit ha descubierto que el dispositivo puede alcanzar temperaturas inusuales incluso cuando no está en uso, debido a una configuración activada automáticamente. El hallazgo fue hecho por el jugador Totanorora, quien observó con una cámara térmica que su consola llegaba a temperaturas de entre 25 y 36 grados Celsius mientras estaba en modo de espera.

    Aunque ese rango térmico no parece preocupante para una consola activa, sí llama la atención tratándose de un estado en el que el sistema no debería estar realizando tareas pesadas. El origen del problema estaría relacionado con la función de actualización automática, que se activa por defecto cuando la consola está conectada a internet mediante un cable Ethernet.

    Esta opción no se activa de forma automática al usar Wi-Fi, pero sí lo hace al usar conexión por cable, lo que mantiene la consola realizando operaciones en segundo plano, elevando ligeramente su temperatura. Afortunadamente, existe una forma sencilla de evitarlo: desactivar manualmente la opción “Mantener la conexión con cable en modo de espera” desde el menú de configuración, en la sección de Modo de espera.

    Nintendo no ha emitido ningún comunicado sobre el tema, pero todo indica que este comportamiento no representa un riesgo real para el hardware. Aun así, para quienes quieran minimizar el consumo energético o evitar cualquier calentamiento innecesario en Switch 2, modificar esta opción puede ser una solución útil.

    Vía: 3DJ

    Imagen

    Nota del autor: Por fortuna yo nunca conecto el Switch con el cable. Sin embargo hay que desactivarla de cualquier forma.

    Etiquetas: , , , , , , , , , ,
    AldoLawson
    AldoLawson
    Músico que le quiso entrar a esto de los videojuegos
    Sigue a Aldo_Lawson1 en Twitter
    Primer vistazo al vaso coleccionable de la película de Superman
    Primer vistazo al vaso coleccionable de la película de Superman
    Se lanza el tráiler final de M3GAN 2.0
    Se lanza el tráiler final de M3GAN 2.0
    El Nintendo Switch recibe nueva actualización
    El Nintendo Switch recibe nueva actualización
    Usuario destroza su Switch 2 con un martillo
    Usuario destroza su Switch 2 con un martillo
    Se cancelan dos juegos desarrollados por People Can Fly
    Se cancelan dos juegos desarrollados por People Can Fly
    Activision lanza nuevo gameplay de Tony Hawks Pro Skater 3 + 4
    Activision lanza nuevo gameplay de Tony Hawks Pro Skater 3 + 4
    Nuevo tráiler de Gears of War Reloaded
    Nuevo tráiler de Gears of War Reloaded
    Telcel aplica cambios a las recargas de $150 y $200 pesos
    Telcel aplica cambios a las recargas de $150 y $200 pesos
    ¿Cómo cuentan las ventas de las Game Key Cards? ¿Físicas o digitales?
    ¿Cómo cuentan las ventas de las Game Key Cards? ¿Físicas o digitales?
    FBC: Firebreak y más juegos llegan a PlayStation Plus
    FBC: Firebreak y más juegos llegan a PlayStation Plus
    Revelan qué tan potente es Switch 2
    Revelan qué tan potente es Switch 2
    Compra juego de Switch 2 para jugar en Switch por error
    Compra juego de Switch 2 para jugar en Switch por error
    Servicios de Google se ven afectados por problemas con la nube
    Servicios de Google se ven afectados por problemas con la nube
    Reportan baterías hinchadas en el Switch 2
    Reportan baterías hinchadas en el Switch 2
    La expansión de GTA Online: Empresas tapaderas ya está disponible
    La expansión de GTA Online: Empresas tapaderas ya está disponible
    Fans reaccionan negativamente a Call of Duty: Black Ops 7
    Fans reaccionan negativamente a Call of Duty: Black Ops 7
    Jared Leto es denunciado por presunto acoso a adolescentes
    Jared Leto es denunciado por presunto acoso a adolescentes
    Se retrasa la fecha de lanzamiento de Marathon
    Se retrasa la fecha de lanzamiento de Marathon
    Primer vistazo a película live action de He-Man
    Primer vistazo a película live action de He-Man
    La película de Minecraft ya casi llega a streaming
    La película de Minecraft ya casi llega a streaming
    Políticas de Privacidad Información Legal Declaración de AccesibilidadPublicidad Contacto Directorio
    AtomixTwitterFacebookAtomix
    Prowell Media