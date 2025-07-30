Tu Switch 2 puede sobrecalentarse si no desactivas esta opción

Estamos a punto de cumplir dos meses del lanzamiento de Switch 2, nueva consola de Nintendo que está rompiendo todos los esquemas por las ventas millonarias que ha generado, y eso se debe a todos los juegos que se estarán lanzando en los próximos meses. Sin embargo, siempre hay problemas al inicio con cualquier hardware, y uno de ellos fue el calentamiento, asunto que aparentemente ya cuenta con solución.

Un usuario de Reddit ha descubierto que el dispositivo puede alcanzar temperaturas inusuales incluso cuando no está en uso, debido a una configuración activada automáticamente. El hallazgo fue hecho por el jugador Totanorora, quien observó con una cámara térmica que su consola llegaba a temperaturas de entre 25 y 36 grados Celsius mientras estaba en modo de espera.

Aunque ese rango térmico no parece preocupante para una consola activa, sí llama la atención tratándose de un estado en el que el sistema no debería estar realizando tareas pesadas. El origen del problema estaría relacionado con la función de actualización automática, que se activa por defecto cuando la consola está conectada a internet mediante un cable Ethernet.

Esta opción no se activa de forma automática al usar Wi-Fi, pero sí lo hace al usar conexión por cable, lo que mantiene la consola realizando operaciones en segundo plano, elevando ligeramente su temperatura. Afortunadamente, existe una forma sencilla de evitarlo: desactivar manualmente la opción “Mantener la conexión con cable en modo de espera” desde el menú de configuración, en la sección de Modo de espera.

Nintendo no ha emitido ningún comunicado sobre el tema, pero todo indica que este comportamiento no representa un riesgo real para el hardware. Aun así, para quienes quieran minimizar el consumo energético o evitar cualquier calentamiento innecesario en Switch 2, modificar esta opción puede ser una solución útil.

Vía: 3DJ

Nota del autor: Por fortuna yo nunca conecto el Switch con el cable. Sin embargo hay que desactivarla de cualquier forma.