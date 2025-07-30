Mario Kart World recibe su actualización más grande

A casi dos meses de su lanzamiento, Nintendo sigue trabajando en Mario Kart World, esto con el objetivo de convertir este título en la experiencia que muchos fans desean. De esta forma, ya está disponible la actualización más grande del juego hasta el momento, la cual no solo arregla un par de problemas técnicos, sino que también realiza un par de cambios interesantes al contenido ya disponible.

En estos momentos, la versión 1.2.0 de Mario Kart World ya está disponible para todos los usuarios del Switch 2. Entre los cambios más importantes encontramos un aumento de aparición para los circuitos clásicos de tres vueltas en las carreras VS online. Junto a esto, se ha reducido la agresividad de la inteligencia artificial en estos modos, salvo en Batalla.

Esto no es todo, puesto que la actualización también añade nuevas opciones en las reglas de ítems para el modo VS, mejoras en la cámara multijugador, la posibilidad de ver repeticiones tras descargar fantasmas en Contrarreloj y más opciones al ver partidas como espectador en modos como Supervivencia o Batalla de Globos.

Por último, pero no menos importante, se han corregido múltiples errores que afectaban a circuitos como Bowser's Castle, Rainbow Road, Whistlestop Summit y Choco Mountain, además de problemas en el sistema de objetos, animaciones y accesibilidad de ciertos atajos. De esta forma, Nintendo deja en claro su compromiso con ofrecer la mejor experiencia posible para los jugadores.

¿Veremos DLC para Mario Kart World?

Nintendo seguirá trabajando para mejorar la experiencia principal de Mario Kart World. Sin embargo, los fans quieren saber si el DLC está en camino. Lamentablemente, por el momento no hay información oficial al respecto. Sin embargo, mineros de datos han descubierto información relacionada con Donkey Kong Bananza dentro de este título, por lo que se espera que personajes de esta entrega lleguen como corredores en un futuro.

Por el momento, solo nos queda esperar para ver qué hará Nintendo con el contenido adicional para Mario Kart World. En lo que esperamos, es momento de regresar al juego por medio de esta actualización. En temas relacionados, puedes conocer más sobre el DLC de este juego aquí. De igual forma, el título no se salvó del infame review bombing.

Nota del Autor:

Será interesante ver qué dirección toma Nintendo con el DLC de Mario Kart World. Bien podríamos ver algo como lo que sucedió con Mario Kart 8 Deluxe y recibir oleadas con nuevas copas. Sin embargo, no se descarta la posibilidad de una gran expansión única con pistas y corredores.

Vía: Nintendo