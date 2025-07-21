    Se filtra el contenido DLC de Mario Kart World

    21/07/2025

    Parece broma, pero ya pasó más de un mes desde que se puso a la venta Switch 2, nueva consola de Nintendo que no ha parado de estar en boca de todos, y es que hasta este momento se cuenta con dos excelentes lanzamientos first party, Donkey Kong Bananza y Mario Kart World. Hablando del segundo, hay quienes mencionan que pronto habrá contenido DLC, y tomando en cuenta dicho punto, parece que ya hay nuevas noticias sobre lo que estaría llegando.

    Una reciente filtración ha levantado sospechas sobre la posible llegada de nuevos personajes descargables. Tras el lanzamiento de Donkey Kong Bananza, los fanáticos notaron una coincidencia llamativa: los actores de voz Yuu Hayashi y Tsuguo Mogami aparecen en los créditos de Mario Kart World, a pesar de no interpretar a ningún personaje en el juego base.

    Este detalle ha generado especulaciones en la comunidad, ya que ambos actores sí tienen papeles confirmados en Bananza. Hayashi da voz al nuevo villano Void Kong, mientras que Mogami interpreta a King K. Rool. La conexión entre ambas entregas sugiere que estos personajes podrían formar parte del primer paquete DLC, posiblemente centrado en el universo de DK.

    Además del posible debut de estos corredores, el contenido adicional podría incluir nuevos trajes para personajes ya existentes. Actualmente, Donkey Kong y Pauline cuentan con una única variante cada uno, por lo que no se descarta que el DLC expanda también sus opciones estéticas para los jugadores. Así podríamos ver al simio con sus transformaciones y a la chica en forma infantil.

    Aunque Nintendo no ha hecho ningún anuncio oficial, la presencia de estos actores en los créditos y su vinculación con personajes importantes fuera del juego base refuerza la teoría. Los seguidores de la saga están atentos a cualquier novedad que confirme si King K. Rool y Void Kong finalmente llegarán a las pistas de Mario Kart World.

    Vía: NT

    Nota del autor: La mala noticia respecto a este nuevo contenido, es que la gente sin haber jugado a Bananza se va a spoilear el regreso de K. Rool.

