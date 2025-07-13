    Mario Kart World no se salvó del famoso Review Bombing

    13/07/2025

    Ya pasó más de un mes desde el lanzamiento de Switch 2, nueva consola de Nintendo que tiene a muchos jugadores sorprendidos por el nuevo nivel de potencia que viene manejando, ya que entre los juegos disponibles están Hogwarts Legacy y hasta Cyberpunk 2077. Obviamente no podían abrir generación sin algo hecho en casa, y el encargado de inaugurar fue Mario Kart World, y aunque muchos fans quedaron contentos con este lanzamiento, hay otros a los que no les gustó.

    La más reciente actualización ha generado molestia entre algunos jugadores, lo que se ha reflejado en una baja calificación por parte de los usuarios en Metacritic. El promedio de puntuación descendió rápidamente de 8.3 a 7.5, y continúa cayendo, según datos reportados por los medios.

    La principal queja está relacionada con los cambios en la selección de circuitos en línea. Nintendo ha reducido significativamente las probabilidades de que aparezcan las clásicas carreras de 3 vueltas, favoreciendo ahora las llamadas “carreras de intermedio”, que exploran más el formato de mundo abierto del título. Aunque las carreras tradicionales no han sido eliminadas, son mucho menos frecuentes.

    Algunos jugadores consideran que esta modificación afecta una de las bases más queridas del juego, lo que ha derivado en reseñas negativas extremas, con usuarios calificando el juego incluso con puntuaciones de 0/10. Sin embargo, esta reacción ha sido criticada por su exageración.

    Se espera que Mario Kart World continúe recibiendo actualizaciones, y hay confianza en que Nintendo sabrá equilibrar las opciones para satisfacer tanto a quienes disfrutan de la innovación como a los fans de la experiencia clásica. De igual manera, no se sabe si habrá algún tipo de DLC a futuro.

    Nota del autor: Me gustaría dar un contra argumento, pero realmente no he jugado tanto como para decir que el título no tiene errores.

