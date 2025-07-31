    Nuevo tráiler y fecha de Star Wars Outlaws en Switch 2

    0 COMENTARIOS31/07/2025 7:21 a. m.

    Ubisoft presentó un nuevo tráiler de Star Wars Outlaws durante el evento de Nintendo dedicado a third parties, confirmando que el ambicioso juego de mundo abierto también llegará a la consola Switch 2. El adelanto mostró nuevas escenas de acción, exploración galáctica y diálogos cargados de tensión en una galaxia dominada por el crimen, reforzando su propuesta como una experiencia narrativa ambientada entre The Empire Strikes Back y Return of the Jedi.

    Además del avance, se reveló que Star Wars Outlaws estará disponible a partir del 4 de septiembre de 2025, marcando uno de los lanzamientos más importantes del año para la nueva consola de Nintendo. La versión para Switch 2 promete mantener la escala y ambición del juego gracias al renovado hardware, acercando a los jugadores a una experiencia completa sin sacrificar calidad ni rendimiento.

    Vía: Nintendo

