    EA confirma EA Sports Madden NFL 26 y EA Sports FC 26 para Switch 2

    Por 0 COMENTARIOS31/07/2025 8:50 a. m.

    Después de años de saltarse al Switch u ofrecer versiones rebajadas, EA ha confirmado que EA Sports Madden NFL 26 y EA Sports FC 26 estarán disponibles en Nintendo Switch 2 sin algún tipo de cambio o contenido eliminado, algo que ha emocionado a más de un fan de estos deportes.

    Por medio del Nintendo Direct del día de hoy, se ha confirmado que EA Sports Madden NFL 26 estará disponible en Switch 2 el próximo 14 de agosto del 2025, seguido de EA Sports FC 26 el 26 de septiembre. Es importante mencionar que este título también estará disponible en Nintendo Switch. Lo mejor de todo, es que estas dos entregas ofrecerán la misma cantidad de contenido que encontramos en PlayStation, Xbox y PC.

    Recuerda, EA Sports Madden NFL 26 llegará al PlayStation 5, Xbox Series X|S Nintendo Switch 2 y PC el próximo 14 de agosto, y si pre-ordenas la versión Deluxe antes del 7 de agosto tendrás un acceso anticipado de siete días. Por su parte, EA Sports FC 26 estará disponible en PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X|S, Switch, Switch y PC el 26 de septiembre.

    Vía: Nintendo Direct

    Sebastian Quiroz
    Sebastian Quiroz
    27 años. Editor en Atomix.vg. Consumidor de la cultura pop.
