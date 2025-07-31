Persona 3 Reload llegará a Switch 2

Durante el Nintendo Partner Showcase, Atlus sorprendió a los fanáticos al anunciar que Persona 3 Reload también llegará a la consola Switch 2. Esta versión del aclamado remake fue confirmada con un tráiler especial y una fecha de lanzamiento oficial: 23 de octubre de 2025. El título traerá consigo mejoras gráficas, animaciones renovadas y una banda sonora actualizada, todo adaptado para aprovechar el hardware más potente de la consola de Nintendo.

La llegada de Persona 3 Reload a Switch 2 marca un paso importante en la relación entre Atlus y Nintendo, ampliando el acceso de la saga a un nuevo público. Aunque el juego ya se encuentra disponible en otras plataformas, esta edición específica busca brindar una experiencia fluida y completa para los usuarios del nuevo sistema híbrido.

Vía: Nintendo