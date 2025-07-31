    Octopath Traveler 0 es anunciado

    31/07/2025 7:28 a. m.
    Octo0

    Square Enix ha presentado oficialmente Octopath Traveler 0 durante el más reciente evento de Nintendo enfocado en sus socios desarrolladores. Esta nueva entrega de la aclamada saga RPG llegará el 4 de diciembre de 2026 y estará disponible para la consola Switch 2 y también la primera consola, indicando que aún no dejan atrás a su público fiel.

    Aquí su avance:


    Octopath Traveler 0 mantendrá el distintivo estilo HD-2D que caracteriza a la franquicia, pero esta vez apostará por una propuesta más ambiciosa al incorporar mecánicas de gestión y administración dentro de su jugabilidad. Aunque Square Enix no ha revelado aún demasiados detalles sobre la historia, se anticipa que contará con un nuevo elenco de protagonistas y una estructura narrativa similar basada en múltiples historias entrelazadas.

    Octopath Traveler 0 llegará a PS4, PS5, Xbox Series X|S, Switch, Switch 2 y PC el 4 de diciembre del 2025. 

    Vía: Nintendo

