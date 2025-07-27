¿Por qué aún no hay tantos juegos third party en Switch 2?

Ya casi vamos hacia el segundo mes desde que se lanzó Switch 2, nueva consola de Nintendo que promete ser una de las más ambiciosas dentro de su ciclo de vida que se espera sea de mínimo 7 años, y a lo largo de estos días se ha notado el apoyo de las third parties al lanzar sus juegos. Sin embargo, ya se nota que llegamos a una etapa de pausa, cuando deberían estar llegando más de estos, y ahora se conoce la razón del porque no es tan constante la publicación de los mismos.
Aunque algunos juegos como Elden Ring, Street Fighter 6 o Cyberpunk 2077 ya fueron lanzados y confirmados, el catálogo aún luce limitado, y ahora un nuevo reporte sugiere por qué.
Según el conocido informante Nate The Hate, el motivo estaría en que Nintendo todavía no ha distribuido de forma generalizada los kits de desarrollo de Switch 2. Estos dispositivos, diseñados para que los estudios puedan trabajar directamente con el nuevo hardware, no habrían llegado ni a desarrolladores independientes ni a algunas grandes compañías como Ubisoft o Bandai Namco.
El reporte afirma que varios estudios, tanto grandes como pequeños, siguen esperando acceso a esta herramienta esencial, lo que ha ralentizado el proceso de adaptación o creación de juegos para la consola. Aunque la gran N no ha confirmado públicamente que este sea el motivo de la baja presencia de juegos externos, el retraso podría estar relacionado con estrategias internas o temas logísticos.
Para quienes no sepan mucho, son versiones especiales del hardware pensadas para que los estudios comprendan la arquitectura de la consola. Aunque no se comercializan, son claves para que los desarrolladores puedan optimizar sus títulos. Si bien algunos estudios indies ya habrían comenzado a recibir acceso de forma prioritaria, el retraso generalizado sigue siendo una barrera que Nintendo deberá resolver cuanto antes si quiere atraer más juegos multiplataforma a su nuevo sistema.
Vía: XTK
Nota del autor: En este momento los lanzamientos se pausaron y se nota mucho. Pero esperemos que haya un repunte para finales de este mismo año.