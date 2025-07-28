    Xbox confirma demo de Hollow Knight: Silksong

    Hollow Knight: Silksong es uno de los juegos más esperados del momento. Aunque el trabajo de Team Cherry aún no tiene fecha de lanzamiento, el estudio australiano por fin está listo para mostrar los resultados de su ardua labor. De esta forma, se ha confirmado que un demo de este título estará disponible durante el próximo mes de agosto, pero solo para los usuarios de Xbox.

    Por medio de su sitio oficial, Xbox ha compartido sus planes para Gamescom. Aquí han revelado los horarios de sus presentaciones y, lo más interesante, han confirmado múltiples demos para juegos first y third party. Aquí encontramos nombres como Ninja Gaiden 4, The Outer Worlds 2, Borderlands 4 y, notablemente, Hollow Knight: Silksong.

    Aunque los detalles son un misterio, Xbox ha dejado en claro que todos los asistentes a Gamescom tendrán la oportunidad de jugar Hollow Knight: Silksong antes de su lanzamiento oficial en un futuro. Lo interesante, es que esta demostración se llevará a cabo por medio de PC y el nuevo ROG Xbox Ally, por lo que los jugadores también tendrán la oportunidad de probar este hardware portátil. 

    Considerando que Xbox también llevará a cabo dos presentaciones desde Gamescom, es muy probable que tengamos más detalles sobre el trabajo de Team Cherry, e incluso no se descarta la posibilidad de que por fin se dé a conocer su fecha de lanzamiento. Solo nos queda por ver si el demo de Hollow Knight: Silksong llegará a otras plataformas en un futuro.

    Te recordamos que Gamescom se llevará a cabo entre el 20 y 24 de agosto del 2025, y las presentaciones de Xbox sucederán el 20 y 21 de agosto. En temas relacionados, surge nuevo arte de este juego. De igual forma, los fans se proponen a sacrificarse por el lanzamiento de este título.

    Nota del Autor:

    Va a suceder. Cada vez estamos más cerca del lanzamiento de Silksong. Sin embargo, ahora surge un problema, y es que será interesante ver cómo es que reaccionarán los jugadores después de todo el hype y la espera de años por esta secuela. Incluso existe la posibilidad de que las expectativas de algunos sean demasiado altas.

     Vía: Xbox 

    Sebastian Quiroz
    Sebastian Quiroz
    27 años. Editor en Atomix.vg. Consumidor de la cultura pop.
    Sigue a PrimoSebasWave en Twitter
