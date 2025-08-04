Rare celebra sus 40 años con muchos productos

Este año está siendo complicado para los estudios de Xbox, pues tan solo hace algunas semanas se reportaron miles de despidos en la empresa, lo cual tuvo como consecuencias los cierres de estudios y cancelar algunos juegos, donde uno de Rare estaba presente. Hablando justamente de esa compañía legendaria, han tratado de sobrellevar las cosas, pues hay una fecha que están festejando con particular cariño.

La empresa cumple cuatro décadas de historia y lo celebra por todo lo alto con nuevo arte, merchandising y un box set musical. Fundada en los años 80 con juegos como Slalom y RC Pro-Am, la compañía se convirtió en leyenda con títulos para Nintendo como Banjo-Kazooie, GoldenEye 007 y Killer Instinct, que marcaron una era en el paso al 3D.

Actualmente Rare sigue activa con proyectos como Sea of Thieves, demostrando que puede mantenerse vigente tras más de 40 años. Como parte de su aniversario, el estudio presentó una ilustración especial que rinde homenaje a sus sagas más queridas, además de una versión animada disponible en línea.

También se anunció nuevo merchandising en colaboración con Fangamer, incluyendo sudaderas temáticas de Rareware y una colección especial con sus personajes más icónicos. Pero el lanzamiento más destacado es una caja de vinilos de lujo, producida junto a iam8bit, con música de juegos como Perfect Dark, Conker’s Bad Fur Day, Viva Piñata y Battletoads.

Este set de cuatro vinilos "Shades of Rareware Gold and Blue" incluye arte exclusivo del ilustrador Lewy Jones, repleto de referencias y secretos para los fans. La colección estará disponible para reserva desde el 7 de agosto por $100 dólares, y promete ser una joya para coleccionistas y nostálgicos del legado de Rare.

No está de más decir, que actualmente no se sabe si están trabajando en un juego nuevo.

Vía: GN

Nota del autor: Ojala lanzaran otra colección de Rare, pero ahora para multiplataforma. Quiero jugar a Banjo-Kazooie en 16:9.