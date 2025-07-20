    Xbox publica oferta de empleo usando la inteligencia artificial

    20/07/2025 7:00 p. m.

    El director de desarrollo gráfico de Xbox, Mike Matsel, generó una fuerte reacción en redes sociales al compartir en LinkedIn una oferta de empleo acompañada por una imagen creada con inteligencia artificial. La ilustración, que muestra a una mujer usando una computadora con texto mal integrado en la pantalla, fue ampliamente criticada por su baja calidad y falta de profesionalismo, lo que opacó el contenido de la vacante.

    La oferta iba dirigida a especialistas en controladores de dispositivos, rendimiento de GPU o validación de sistemas, pero el uso de una imagen generada por IA fue considerado inapropiado por numerosos usuarios. Algunos señalaron que el empleo de herramientas automáticas para algo tan representativo como una convocatoria laboral evidenciaba una desconexión con el trabajo artístico y técnico que justamente se busca en los candidatos.

    Imagen de IA del diseñador gráfico de Xbox

    La publicación llega además en un momento delicado para Xbox, que recientemente despidió a una parte importante de su plantilla en estudios como ZeniMax Online, Rare y The Initiative. Este contexto contribuyó a la indignación de muchos usuarios, que vieron en la imagen un símbolo de la falta de sensibilidad de la compañía hacia los trabajadores afectados.

    Críticas en redes como LinkedIn y X no se hicieron esperar, con comentarios sarcásticos y reproches hacia el uso de imágenes generadas por IA justo después de recortes masivos. El caso ha vuelto a poner en discusión el papel de la inteligencia artificial en contextos laborales y creativos, especialmente dentro de una industria tan expuesta como la de los videojuegos.

    Vía: EG

    Nota del autor: Definitivamente las cosas no marchan muy bien para la empresa. De momento no se ve mucho interés en querer recuperar la confianza de los usuarios.

