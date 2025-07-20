    Gente de la industria reacciona a los despidos en Microsoft

    20/07/2025 11:00 a. m.

    Las recientes olas de despidos en Microsoft, que afectaron a Xbox y varios estudios como Rare siguen generando indignación dentro de la industria del videojuego. Uno de los señalamientos más duros llegó por parte de Eric Neustadter, vicepresidente de tecnología en The Pokémon Company, quien lamentó públicamente la situación y criticó los intereses corporativos detrás de este tipo de decisiones.

    A través de un mensaje en Bluesky, Neustadter, quien anteriormente trabajó en Xbox Live, expresó su frustración por lo ocurrido: “Es desgarrador ver lo que le está pasando a esta industria que me encanta. Los incentivos están desalineados con tanta fuerza que los juegos divertidos y los equipos rentables no son lo que pasa”. Sus palabras reflejan el sentir de miles en la comunidad del desarrollo de videojuegos, donde se denuncia la desconexión entre las altas ganancias de empresas como Microsoft y los recortes de personal.

    La medida, que dejó sin trabajo a más de 9,000 empleados pese a que la empresa reportó ingresos por 26,000 millones de dólares el último trimestre, ha sido calificada como una “carnicería” por figuras como Andrew Carl de Respawn. Otros veteranos como Mitch Dyer y Chandana Ekanayake han denunciado el modelo de negocio que prioriza crecimiento perpetuo a costa del talento humano.

    La indignación también se ve alimentada por el contraste entre los despidos y la fuerte inversión en inteligencia artificial por parte de Microsoft. En un contexto cada vez más tenso, la comunidad sigue cuestionando el liderazgo de las grandes compañías y el rumbo que está tomando la industria del videojuego.

    Estas acciones tardarán mucho en olvidarse dentro de la industria, por lo que deberán saber cómo reponerse.

    Vía: NL

    Nota del autor: Muy triste la situación que posiblemente no va a terminar pronto. Será cuestión de tiempo ver si suben su reputación.

