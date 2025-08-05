    El próximo Xbox podría considerarse más como una PC

    05/08/2025 6:02 p. m.
    Aunque no le ha ido muy bien a Microsoft en el terreno de los juegos en los últimos meses, la empresa se mantiene positiva con los próximos lanzamientos que tienen en el calendario, empezando con la colaboración que tienen con ASUS para una portátil y su supuesto nuevo hardware. Hablando justamente del segundo mencionado, este aparato puede ser un punto de inflexión para la empresa, dejando así de competir en el mercado.

    Nuevas filtraciones sobre el chip “Magnus”, posible base del futuro Xbox, sugieren que Microsoft apostaría por un modelo más cercano al de una PC preensamblada que a un dispositivo convencional. Los expertos de Digital Foundry analizaron las características de esta APU en su podcast semanal y destacaron que su diseño rompe con lo visto en generaciones anteriores.

    A diferencia de los actuales PS5 y Xbox Series X, el chip Magnus contaría con CPU y GPU en matrices independientes, lo que permitiría actualizar componentes sin esperar todo un nuevo ciclo generacional. Esto abre la posibilidad de versiones iterativas de Xbox que evolucionen más rápido que los tradicionales siete años de vida útil de una consola.

    Este enfoque podría situar a la consola como una alternativa más accesible a las PC de alto rendimiento, ofreciendo potencia considerable sin llegar a los precios de equipos tope de gama. Aunque aún no es oficial, la estrategia también tendría implicaciones para AMD, que ganaría ventaja sobre NVIDIA en el mercado gaming.

    De confirmarse esta información, Microsoft se alejaría de la clásica “guerra de consolas” con Sony, enfocando su nuevo Xbox hacia el mismo terreno que ocupan actualmente las computadoras gamer. Esto dejaría la competencia fuera de sitio, ya que PlayStation y Nintendo tampoco son rivales directos.

    Nota del autor: Quizá sea el nuevo camino que deban tomar y al fin recuperar las gigantescas inversiones.

