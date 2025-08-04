    Revelan el rendimiento de Battlefield 6 en Xbox Series S

    Por 0 COMENTARIOS04/08/2025 5:58 p. m.
    La semana pasada el juego que se llevó los titulares fue Battlefield 6, nueva entrega del shooter de EA que promete será el regreso prometido con todos los elementos que gustaron a los fanáticos desde un principio, lo cual tiene a todos emocionados y con ganas de probarlo. Sin embargo, existe la duda puntual con este tipo de lanzamientos y esa es "Xbox Series S", poniendo en tela de juicio si correrá tan bien en comparación a las consolas más potentes del mercado.

    DICE ha confirmado que funcionará a el juego 60 cuadros por segundo en todas las consolas de nueva generación, incluyendo el aparato de Microsoft antes mencionado, sin comprometer su característica destrucción en tiempo real. Así lo declaró Florian Le Bihan, diseñador principal del juego, en una entrevista con Tech & Co, donde aseguró que el equipo ha priorizado la optimización total del título.

    El objetivo, según Le Bihan, es ofrecer una experiencia fluida y visualmente impresionante sin importar la plataforma: “Queremos asegurarnos de que no sea solo un juego súper hermoso gráficamente, sino también uno que aproveche todas las capacidades”. Además, se confirmó que en PC y posiblemente en consolas, Battlefield 6 podría superar los 60 FPS gracias al modo rendimiento.

    Este enfoque representa una mejora notable respecto a entregas anteriores como Battlefield 2042, donde las opciones de rendimiento eran más limitadas, especialmente en Xbox Series S. Ahora, la nueva entrega buscará estar a la altura de otros títulos competitivos como Call of Duty, que ya ofrecen 120 FPS en ciertos modos multijugador.

    El nuevo Battlefield llegará con la promesa de combinar intensidad gráfica, destrucción masiva y alto rendimiento para todos los jugadores, sin importar el dispositivo en el que jueguen. Se lanza el próximo 10 de octubre para PS5, Xbox Series X/S y PC.

    Vía: XTK

    Imagen

    Nota del autor: Es bueno saber que no habrá limitantes para los jugadores, aunque claramente es para las cuestiones del juego en línea.




