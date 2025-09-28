    Dragon Ball: Sparking! Zero recibe nuevo contenido DLC

    28/09/2025 11:00 a. m.

    Es hora de enfrentar a Daima contra GT

    Bandai Namco ya tiene disponible el DAIMA Character Pack 2 para Dragon Ball: Sparking! Zero, el esperado contenido descargable desarrollado por Spike Chunsoft. Tras un acceso anticipado que comenzó el 21 de septiembre, el paquete se encuentra desde el 24 de septiembre abierto a todo el público que quiera comprarlo junto con una actualización del juego.

    Este nuevo DLC amplía la plantilla con seis peleadores inéditos: Goku (Mini) Super Saiyan 4, Goku (Daima) Super Saiyan 4, Vegeta (Daima) Super Saiyan 3, Majin Duu, Third Eye Gomah y Giant Gomah. Se trata de incorporaciones que combinan personajes clásicos de la franquicia con novedades inspiradas en el arco Daima.

    Sparking! Zero continúa reforzando así su propuesta como uno de los títulos de peleas más ambiciosos de la saga. Los nuevos personajes no solo aportan variedad en combates, sino que también enriquecen la conexión entre generaciones de fanáticos, al mezclar transformaciones icónicas con creaciones originales.

    Actualmente,  está disponible en PlayStation 5, Xbox Series X/S y PC, y el próximo 14 de noviembre llegará también a Nintendo Switch 1 y 2, lo que ampliará aún más el acceso a este título entre los seguidores de la franquicia. Llama la atención que pueda correr en la primera híbrida, lo cual ha hecho que los fans pidan sin descanso una versión de PS4.

    Nota del autor: Solo debo decir que el SSJ4 de Daima parece Gogeta de GT. Tendré que bajar el juego para probar el personaje.


